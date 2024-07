Eigentlich wollte sich Familie S. einen schönen Abend machen, schnell noch etwas einkaufen und dann nach Hause. Doch daraus wurde nichts. Der Supermarkt-Besuch endete mit einem Polizeieinsatz. Hakan S., seine Frau Nesrin und ihre 21-jährige Tochter Elif (Name geändert), die sich jetzt alle drei vor dem Amtsgericht München verantworten mussten, sollen am 10. Juni vergangenen Jahres in einem Rewe-Markt in Neuperlach einen Mitarbeiter beleidigt und mit Tritten traktiert haben.