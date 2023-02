Betrachtet man das "Superbloom" als einen Blumenstrauß, stechen wie bei jedem Pop-Festival ein paar besonders strahlende Blüten heraus. In der zweiten Auflage des Neo-Hippie-Happenings im Münchner Olympiapark fallen nun, da das Programm komplett veröffentlicht ist, noch einige besondere Gewächse ins Auge: Peter Fox, berühmt geworden mit der Berliner Dancehall-Band Seeed, kehrt 15 Jahre nach seinem Solo-Debüt "Stadtaffe" mit dem neuen Album "Zukunft pink" zurück. Sehr bunt mag es auch Ava Max; die amerikanische Sängerin mit albanischen Wurzeln liefert gerade den Pop-Radios Hit um Hit ("Sweet But Psycho", "One Of Us"). Und Sam Fender landete nun bereits mit zwei schmucken Indierock-Alben in Folge zu Hause in England auf Platz eins.

Detailansicht öffnen "Stadtaffe": Peter Fox stellt in München sein neues Album "Zukunft pink" vor. (Foto: Fellix Broede)

Sie und viele weitere (Erlend Oye, Trettmann, Nessa Barrett, Raye) reihen sich ein neben bereits zuvor verkündeten Zugnummern wie Imagine Dragons, Martin Garrix, Ellie Goulding und Marteria in ein Programm von etwa 50 Konzerten. Dazu kommen Podcast-Künstler wie "Mord auf Ex", "Tratsch und Tacheles" und "Sucht & Süchtig". Im Olympiastadion und dem ganzen Olympiapark wird es wie bei der mit 50 000 Besuchern ausverkauften Premiere 2022 der "Superbloom Erlebniswelt" aber auch wieder "Experience"-Bereich mit Tanz, Zirkus, Kinderanimation, Politik, Wissenschaft und Kunst geben.

Superbloom, Sa. & So., 2. & 3. September, Olympiapark München, das ganze Programm: www.superbloom.de