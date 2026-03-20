Einer fehlte noch beim „Superbloom“-Festival, und es musste ein großer Name sein, denn er soll 19 000 Menschen auf den Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark anlocken. Gerade hat der Veranstalter Goodlive bekannt gegeben: Paul Kalkbrenner wird zum Abschluss des großen Münchner Open-Air-Festivals 2026 auf die Bühne gehen, einer der bekanntesten Elektro-Künstler Deutschlands. Der Leipziger wurde 2008 durch seinen Hit „Sky and Sand“ aus dem Film „Berlin Calling“ berühmt. Die melancholische Nummer hielt sich 129 Wochen lang und damit als einer der hartnäckigsten Hits überhaupt in den deutschen Singlecharts. Da Kalkbrenner seine Musik zerlegt und auf der Bühne neu zusammenfügt, gilt er nicht als DJ, sondern eher als Live- Techno -Musiker.

Das hat er zum Beispiel schon 2012 vor 20 000 Besuchern bei einem legendären Konzert auf dem Münchner Königsplatz gezeigt, und so wird er es am Freitag, 4. September, auch auf dem Platz zwischen Olympiahalle und -stadion tun. Als Vorgruppe sind Monolink gebucht.

Nun fehlt nur noch der Support-Act für Ayliva für den Donnerstagabend, dann ist das Line-up komplett. Weil das Olympiastadion diesmal wegen Renovierungsarbeiten nicht genutzt werden kann, hat das „Superbloom“-Festival 2026 ein neues Konzept. Die Kapazität wurde von 60 000 auf 30 000 Gäste reduziert, dafür läuft das Open-Air eine ganze Woche lang.

Am Eröffnungswochenende steigt es als Festival zwei Tage lang auf drei Bühnen mit Stars wie DJ Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Tash Sultana, Zartmann, Ikkimel und Baran Kok. Dann folgen fünf große Abendkonzerte mit Lorde („Royals“) am Montag, Sombr und Ennio am Dienstag und Paul Kalkbrenner am Freitag auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz für je 19 000 Gäste sowie mit Lewis Capaldi und Bastille am Mittwoch und Ayliva am Donnerstag auf der Tollwood-Fläche für je 30 000 Gäste.

Superbloom 2026, Samstag, 29. August, bis Freitag, 4. September, München, Olympiapark, Tickets und Informationen unter www.superbloom.de