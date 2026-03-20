Zum Hauptinhalt springen

Open-Air in MünchenPaul Kalkbrenner spielt beim „Superbloom“

Lesezeit: 1 Min.

Mehr ein Live-Techno-Künstler als ein DJ: der Elektro-Produzent Paul Kalkbrenner.
Mehr ein Live-Techno-Künstler als ein DJ: der Elektro-Produzent Paul Kalkbrenner. Imago/Berlinfoto

Die Künstlerliste des großen Open-Air-Festivals im Sommer im Olympiapark ist damit nahezu komplett. Dass der Leipziger Techno-Star Paul Kalkbrenner Zehntausende in München begeistern kann, hat er schon einmal auf dem Königsplatz bewiesen.

Von Michael Zirnstein

Einer fehlte noch beim „Superbloom“-Festival, und es musste ein großer Name sein, denn er soll 19 000 Menschen auf den Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark anlocken. Gerade hat der Veranstalter Goodlive bekannt gegeben: Paul Kalkbrenner wird zum Abschluss des großen Münchner Open-Air-Festivals 2026 auf die Bühne gehen, einer der bekanntesten Elektro-Künstler Deutschlands. Der Leipziger wurde 2008 durch seinen Hit „Sky and Sand“ aus dem Film „Berlin Calling“ berühmt. Die melancholische Nummer hielt sich 129 Wochen lang und damit als einer der hartnäckigsten Hits überhaupt in den deutschen Singlecharts. Da Kalkbrenner seine Musik zerlegt und auf der Bühne neu zusammenfügt, gilt er nicht als DJ, sondern eher als Live-Techno-Musiker.

Das hat er zum Beispiel schon 2012 vor 20 000 Besuchern bei einem legendären Konzert auf dem Münchner Königsplatz gezeigt, und so wird er es am Freitag, 4. September, auch auf dem Platz zwischen Olympiahalle und -stadion tun. Als Vorgruppe sind Monolink gebucht.

Nun fehlt nur noch der Support-Act für Ayliva für den Donnerstagabend, dann ist das Line-up komplett. Weil das Olympiastadion diesmal wegen Renovierungsarbeiten nicht genutzt werden kann, hat das „Superbloom“-Festival 2026 ein neues Konzept. Die Kapazität wurde von 60 000 auf 30 000 Gäste reduziert, dafür läuft das Open-Air eine ganze Woche lang.

Am Eröffnungswochenende steigt es als Festival zwei Tage lang auf drei Bühnen mit Stars wie DJ Kygo, Tom Odell, Zara Larsson, Tash Sultana, Zartmann, Ikkimel und Baran Kok. Dann folgen fünf große Abendkonzerte mit Lorde („Royals“) am Montag, Sombr und Ennio am Dienstag und Paul Kalkbrenner am Freitag auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz für je 19 000 Gäste sowie mit Lewis Capaldi und Bastille am Mittwoch und Ayliva am Donnerstag auf der Tollwood-Fläche für je 30 000 Gäste.

Superbloom 2026, Samstag, 29. August, bis Freitag, 4. September, München, Olympiapark, Tickets und Informationen unter www.superbloom.de

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Open Air im Olympiapark
:Das sind die Stars beim verlängerten Superbloom 2026

Gerade wurde bekannt, dass Münchens größtes Open-Air-Festival auch zum fünften Mal steigen kann: kleiner, dafür länger. Jetzt sind die Stars bekannt: Zartmann, Lorde, Kygo, Sombr und viele mehr.

Von Michael Zirnstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite