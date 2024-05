Es ist eine schwärmerische Hymne: "We're on fire tonight / Like a million diamonds in the sky (Ooh, ooh)." Onerepublic, Leony und Meduza werden sie vor dem Anstoß des Endspiels am 14. Juli im Berliner Olympiastadion spielen. Die Powerpopband hat schon einmal eine Fußball-Fan-Hit gelandet: 2014 machte das ZDF "Love Runs Out" zu seiner Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, die Deutschland gewann.

Die Grammy-Gewinner Onerepublic sind den Pop-Freunden auch durch Radio-Dauerrenner wie "Counting Stars" und "Secrets" bekannt. Die noch zu Myspace-Zeiten Anfang der Zweitausender gegründete Band Onerepublic ist nicht zu verwechseln mit One Direction - von der kommen immerhin zwei Mitglieder mit ihren Solo-Programmen im Herbst zum "Superbloom": Niall Horan und Louis Tomlinson.

Mit dem letzten Headliner ist nun die Besetzungsliste für das zweitägige Festival komplett. Groß auf den Plakaten stehen auch der Electro-DJ Calvin Harris, der Neo-Soul-Sänger Sam Smith und das New Yorker Future-Bass-Duo The Chainsmokers. An deutschen Künstlerin sind etwa die Rap-Entertainerin Shrin David, die Hip-Hopper Cro und Rin sowie die Bands Tokio Hotel und Milky Chance dabei.

Tickets gibt es noch in allen Preiskategorien für zwei Tage (ab 219 Euro), für 16- und 17-Jährige (129 Euro) für Kinder (49 Euro) und für jeden einzelnen Tag (119 Euro).

Superbloom, Sa. & So., 7. & 8. September, München, Olympiapark, www.superbloom.de