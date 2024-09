Lange Schlangen, bunte Shows und jede Menge Schweiß: Das Superbloom geht mit Sam Smith, Tokio Hotel, The Chainsmokers und vielen mehr in die dritte Runde. Nur die Organisation läuft nicht immer glatt.

Von Paul Schäufele, Sofia Paule

Sie vielleicht mit den zuckerwattefarbenen Haaren. Oder er mit dem Stirnband. Aber bestimmt die beiden, die bei einer übersprudelnden Wasserflasche den ersten Lachanfall des Tages erleben. An diesem Wochenende bietet sich ein Ratespiel an: Wer in dieser U-Bahn will aufs Musikfestival Superbloom? Ziemlich viele, denn am Samstagmorgen heißt es, dass 95 Prozent der Karten für insgesamt 50 000 Gäste pro Tag schon verkauft sind. Sie erwarten sich bei der dritten Auflage des Festivals Großes.