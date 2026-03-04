Einen Star sieht man schon mal. Es ist Bruce Darnell, die lebende „Handetasche“, wie er zu Zeiten als Model-Laufsteg-Coach genannt wurde. Schwungvoll schiebt er sich auf der Instagram-Seite des Superbloom-Festivals ins Bild. „Ich bin Bruce hier, und letztes Jahr habe ich mit euch getanzt“, sagt er, und weiter: „Aber dieses Jahr ist so krass.“

Und schon bei dieser Aussage dürfte den Superbloom-Fans das Herz ein wenig hüpfen. Denn es ist das erste Mal, dass das größte Open-Air-Festival in München sich 2026 überhaupt zurückmeldet. Es ist ja schon reichlich spät für eine Ankündigung eines Events in dieser Größenordnung, im vergangenen Jahr besuchten zwei Tage lang 60 000 Gäste das Festival. Seitdem aber wird gebangt, wann, wie und ob überhaupt die fünfte Runde des Superbloom würde steigen können. Denn das Olympiastadion wird gerade groß umgebaut, damit kann das Herz des Open-Airs mit mehreren Bühnen nicht bespielt werden. 2025 stand hier als größte Anlaufstelle in der Arena eine Zwillings-Bühne, auf der nahtlos im Wechsel Popstars wie Post Malone, Shawn Mendes, Giant Rooks oder Nelly Furtado auftraten.

Aber die Macher des Festivals im kunterbunten Look, die Eventagentur Superneo aus Berlin, scheinen eine Lösung gefunden zu haben. Denn auf Instagram steht zu lesen, dass heuer wieder im Olympiapark gefeiert wird. Und jetzt wird es richtig interessant. Original-Ton Bruce Darnell: „Was wird besser als eine Superbloom-Wochenende? Richtig: Eine ganze Woche Superbloom!“ Und das ist wirklich eine Überraschung, das Open-Air soll diesmal von 29. August bis 4. September dauern.

Wie genau das abläuft, erklärt Bruce Darnell mit Blick auf ein Tischmodell des Olympiaparks. Zunächst soll es zwei Tage lang ein Festivalprogramm geben, danach noch weitere fünf Tage lang Konzerte. Also, am Wochenende werde man mit den „Experience Days“ starten. Darunter stellt man sich nun ein Superbloom vor, wie man es kennt, mit Konzerten den ganzen Tag über und den Experience-Bereichen mit Talks, Infoständen und Aktionen aus den Bereichen Mode, Lifestyle, Wissenschaft, Umweltschutz, Familie und vieles mehr, dazu Theater, Kunst, Walk-Acts und Performances. „Und dann“, so Bruce Darnell weiter, „gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag Konzerte auf der neuen Bühne.“

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Wo genau diese Bühne steht und wie das Gelände ohne Olympiastadion strukturiert sein wird, lässt sich noch nicht herausfinden.

Die ersten Reaktionen der Instagram-User fallen durchaus positiv aus: „Wahnsinn“ wird kommentiert oder „Geil!“ oder „Crazy! Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit“. Bedauern wird aber auch geäußert: „Also, als Nicht-Münchner quasi unmöglich, außer man nimmt sich 'ne Woche Urlaub.“

Aber wer weiß, wie die Festival- und Tages-Tickets gestaffelt sein werden. Das wird am Donnerstag bekannt gegeben, dann soll der Vorverkauf fürs Festival und die Konzerte beginnen. Aber welche Stars kommen überhaupt? Mit den Namen hält der Veranstalter noch spannungssteigernd hinterm Berg, auch das Line-up soll am Donnerstag verkündet werden. Als Bruce Darnell mit aufgeregtem Gericht einige Künstler verrät, wird seine Stimme überpiept.