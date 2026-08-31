Ikkimel, Zara Larsson und Tom Odell: Im Münchner Olympiapark kommen am Sonntag 20 000 Menschen zusammen, um beim Superbloom-Festival ihre Lieblingsstars zu feiern.

Es ist noch da: das Superbloom-Gefühl der vergangenen Jahre, die Euphorie eines großen Open-Air-Festivals, die Stars der Pop-Welt mitten in München. Wer am Samstag über das doch etwas leere Gelände im Olympiapark lief und dachte „dieses Jahr ist alles anders“, der wurde spätestens am Sonntag eines Besseren belehrt.