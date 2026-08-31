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Open-Air-Festival in MünchenDas waren die Konzert-Highlights am Superbloom-Sonntag

Lesezeit: 2 Min.

Die Schwedin Zara Larsson liebt Glitzer, Pink und coole Posen.
Die Schwedin Zara Larsson liebt Glitzer, Pink und coole Posen.
Catherina Hess

Ikkimel, Zara Larsson und Tom Odell: Im Münchner Olympiapark kommen am Sonntag 20 000 Menschen zusammen, um beim Superbloom-Festival ihre Lieblingsstars zu feiern.

Kritik von Merle Sophie Rickers

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Es ist noch da: das Superbloom-Gefühl der vergangenen Jahre, die Euphorie eines großen Open-Air-Festivals, die Stars der Pop-Welt mitten in München. Wer am Samstag über das doch etwas leere Gelände im Olympiapark lief und dachte „dieses Jahr ist alles anders“, der wurde spätestens am Sonntag eines Besseren belehrt.

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Münchner Olympiapark
:Erste Höhepunkte und Überraschungen beim Superbloom

Vieles ist beim Festival in diesem Jahr anders, weil das Olympiastadion wegfällt. Auf eines aber können sich die Fans verlassen: Es gibt verdammt gute Musik und jede Menge Spaß.

Von Ralf Dombrowski und Merle Sophie Rickers

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