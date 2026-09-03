Ein bisschen vor der erlaubten Zeit, um genau 21.45 Uhr, beendete Lewis Capaldi am Mittwoch das diesjährige „Superbloom“-Festival. Mit seinem größten Hit „Someone You Loved“, einem Handy-Lichtermeer und einem Chor aus tausenden Kehlen. Viel länger hätte es schon deshalb nicht mehr gehen können, weil Capaldis Stimme hörbar schlapp machte.