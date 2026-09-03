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Open-Air im Olympiapark MünchenAusklang mit großen Gefühlen: Das Finale des Superbloom-Festivals

Lesezeit: 3 Min.

Lewis Capaldi, der Meister des melodramatischen Pop, zum Ende des „Superbloom“-Festivals 2026 in München.
Lewis Capaldi, der Meister des melodramatischen Pop, zum Ende des „Superbloom“-Festivals 2026 in München.
Foto: Oliver Hochkeppel

Die bewegenden Stimmen von Lewis Capaldi und „Bastille“-Sänger Dan Smith prägen den Schlusstag des „Superbloom“-Festivals im Olympiapark München.

Kritik von Oliver Hochkeppel

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Ein bisschen vor der erlaubten Zeit, um genau 21.45 Uhr, beendete Lewis Capaldi am Mittwoch das diesjährige „Superbloom“-Festival. Mit seinem größten Hit „Someone You Loved“, einem Handy-Lichtermeer und einem Chor aus tausenden Kehlen. Viel länger hätte es schon deshalb nicht mehr gehen können, weil Capaldis Stimme hörbar schlapp machte.

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SZ PlusKritik von Merle Sophie Rickers

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