Von Michael Zirnstein

Die Popularität eines Pop-Stars misst sich auch daran, wie häufig er oder sie in den Nachrichten auftaucht. Danach steht Rita Ora derzeit sehr weit oben. Ständig produziert sie News: die Kooperation mit dem Niederländer Sam Feldt beim Dance-Track "Follow Me" (einer von vielen Hits mit Produzenten-DJs), ihr Engagement in der kommenden Disney-Vorgeschichte zu "Die Schöne und das Biest", ihr Trendsetting beim Zahnschmuck, ein "süßes Pärchen-Pic" mit ihrem Lebensgefährten Taika Waititi, diverse Model-Aufträge, freilich Berichte von ihren Jury-Jobs bei "The Voice" in Australien wie Großbritannien, "The Masked Singer" oder "America's Next Top Model". Rita Ora, Kind kosovo-albanischer Einwanderer, hat sich ihre Karriere von Teenager-Tagen an mustergültig aufgebaut. Jetzt, mit 31 Jahren, wird sie überall gehört, nicht nur im Radio wegen Nummern wie "Let You Love Me" (ihr Rekord: die meisten Top-Ten-Singles einer weiblichen Künstlerin in Großbritannien), sondern auch mit dem, was sie zu sagen hat, zum Beispiel ihre Beschwerde über "Altersdiskriminierung von Frauen in der Musikbranche".

Damit passt Ora wie eine Rose ins Blumenbeet zum neuen Festival "Superbloom" Anfang September im Münchner Olympiapark. Dessen künstlerische Leiterin Fruzsina Szep ist Frauen-Förderung ein ebenso großes Anliegen wie Haltung zu zeigen, selbst im Pop. Insofern ist es eine gute Nachricht: Rita Ora wird beim Zwei-Tage-Open-Air auf der Hauptbühne im Stadion stehen. Im zweiten Line-up-Paket sind gerade noch weitere weibliche Zugnummern bekannt gegeben worden: Die britischen Sängerinnen Little Simz und Mimi Webb, die amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion, die singende Schauspielerin Allie Neumann, und Willow, die Tochter von Will Smith.

40 Acts für die großen Bühnen

Für die großen Bühnen sind jetzt alle 40 Acts gefunden: Zu den Hauptattraktionen David Guetta, Annen May Kantereit, Kraftclub, Glass Animals, Kaya Yanar und Stromae gesellen sich nun noch der US-Hip-Hopper Macklemore, der sein einziges Deutschlandkonzert auf dem "Superbloom" in diesem Jahr gibt, der Grime-Hero Skepta und Calvin Harris. Der in Los Angeles lebende schottische Dance-Popper gilt aufgrund etlicher Welterfolge wie "We Found Love" mit Rihanna oder "One Kiss" mit Dua Lipa als der reichste DJ der Welt, mit einem Gesamtverdienst von 215 Millionen Euro. Damit hängt er sogar David Guetta ab (Platz 3), den allerdings das DJ Mag 2021 erneut zum weltweit besten DJ kürte. Ach ja, Harris war auch einmal mit Rita Ora liiert, was einige Schlagzeilen erzeugte.

Da es momentan aber um Wichtigeres geht, hat Fruszina Szep auch die Menschenrechtlerin und Autorin des Bestsellers "Exit Racism. Rassismuskritisch denken lernen" Tupoka Ogette eingeladen. Sie soll den Festivalgästen auf der Hauptbühne mit einer Grußbotschaft ins Gewissen reden.

Superbloom, 3. und 4. September, München, Olympiapark, Infos und Tickets unter superbloom.de