Das fünfte Jahr für „Superbloom“ läuft alles andere als reibungslos. Da das Münchner Olympiastadion renoviert wird, mussten sich die Veranstalter von Münchens größtem Pop-Open-Air zunächst ein völlig neues Konzept und einen neuen Hauptspielort im Olympiapark finden: Die Besucherzahl wurde halbiert, dafür das Open-Air-Wochenende um fünf Abendkonzerte auf eine ganze Woche verlängert. Nun mussten die Veranstalter auch noch zwei der großen Konzerte absagen.

„Wir bedauern sehr, Euch mitteilen zu müssen, dass die für den 3. und 4. September 2026 beim Superbloom geplanten Konzerte von Ayliva, Paul Kalkbrenner und Monolink aufgrund produktionstechnischer Umstände leider nicht stattfinden können“, teilte der Veranstalter am Mittwoch auf seiner Instagram-Seite mit. Die Ticketbesitzer seien um 12 Uhr informiert worden, dass der bezahlte Betrag automatisch zurückerstattet werde.

Weitere Informationen zu den Hintergründen der Absage gab der Veranstalter, die Goodlife GmbH aus Berlin, auch auf Nachfrage der SZ „aus Rücksicht auf interne Abläufe und beteiligte Partner:innen“ nicht an. „Solche Entscheidungen treffen wir nie leichtfertig und immer erst nach sorgfältiger Prüfung aller Möglichkeiten“, heißt es.

„Produktionstechnische Gründe“ werden in der Veranstalterbranche oft genannt, wenn absehbar zu wenige Karten verkauft wurden, um die Kosten zu decken. Das kann in diesem Fall aber auch anders sein.

Paul Kalkbrenner ist einer der erfolgreichsten Electro-Musiker Deutschlands, sein großer Hit war „Sky and Sand“. Andreas Weihs

Fest steht: Der erfolgreiche Electro-Musiker Paul Kalkbrenner („Sky and Sand“), der als letzter Künstler des Festivals bekannt gegeben wurde, wird nicht am Freitag, 4. August, auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz, der 19 000 Gäste fassenden Fläche zwischen Olympiahalle und Stadion, spielen, und auch nicht die Vorgruppe Monolink. Ebenso fällt das Konzert von Recklinghausens Pop-Superstar Ayliva, die noch erst im September zwei Abende lang die Olympiahalle ausverkauft hatte, auf der 30 000 Besucher fassenden „Tollwood“-Fläche am Donnerstag, 3. September, aus. Nico Santos, der Aylivas Vorprogramm bestritten hätte, wird nun am Samstag des Festival-Wochenendes auftreten.

Noch eine Absage musste das Superbloom-Team verkünden: Die Berliner Untergrund-DJ Merve legt nicht am Festival-Wochenende auf. Dafür wurden aber auch einige neue Künstler verkündet. Am Samstag, 29. August, sind das Duo Kasi & Antonius und die Wiener Band Buntspecht dabei (die Stars an dem Tag sind SDP, Zartmann und Berq). Und am Sonntag kommen Yola & Soda Frizzante dazu, um die Spannung auf Tom Odell, Kygo und die medial gerade sehr präsente Ikkimel zu steigern.

An den Konzerten der australischen Songwriter-Queen Lorde („Royals“) am Montag, des Indie-Pop-Stars Sombr (zusammen mit dem Münchner Ennio) am Dienstag und von Lewis Capaldi („Someone You Loved“) und der britischen Band Bastille am Mittwoch hat sich nichts geändert.