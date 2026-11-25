„Superbloom“ war über die Jahre eine anpassungsfähige Festival-Pflanze. Das Münchner Open-Air überstand den wegen Corona zwei Mal verzögerten Start, der Keim ging 2022 endlich prächtig auf mit einer voll besuchten Premiere und wuchs weiter bis auf 60 000 Gäste im Jahr 2025.

Selbst im Dürrejahr 2026, als nur ein kleiner Teil des Olympiapark bespielbar war, schaffte man es noch zu blühen. Immer wurde etwas angepasst, im Kern blieb es aufregende Pop-Musik mit zusätzlichen Erlebnis-, Wissenschafts- und Politik-Arealen und viel Herz für alle, sprich: Inklusion. Damit war Superbloom ein ziemlich einzigartiges Phänomen in der Open-Air-Welt.

Aber all das hat erst einmal nicht gereicht, um in München ein Groß-Festival mit nationalen und internationalen Topstars und Newcomern zu etablieren. Der Veranstalter, die Berliner Agentur Goodlife, hat „nach fünf erfolgreichen Jahren“ das Aus für das „Superbloom“ bekannt gegeben. Von 2027 an wird es kein Festival mehr geben.

„Die aktuell laufenden Umbauten am Standort ermöglichen es nicht, den Qualitätsanspruch und das ganzheitliche Erlebnis mit allen Experience-Bereichen umzusetzen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Der Superbloom-Erfinderin und -Direktorin Fruzsina Szép geht das sehr nahe: „In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Superbloom im Münchner Olympiapark zu einem besonderen Ort der Begegnung für alle Generationen entwickelt – geprägt von kreativen Inhalten, einem engagierten Team und einer einzigartigen Festivalgemeinschaft“, sagt sie. Man habe lange um eine Lösung gerungen. „Ich habe am Ende des Regenbogens gesucht, aber keinen Goldtopf gefunden“, sagt die „Superbloom“-Leiterin. Ihr schwebte stets ein Happening im Neo-Hippy-Stil vor für die Stadt, in der sie aufgewachsen ist. Von diesem Traum muss sie sich nun verabschieden.

Den Ausschlag gab das jüngste Festival im August 2026. In diesem Jahr stand das Olympiastadion wegen der Sanierung nicht zur Verfügung und damit fehlte „das Herzstück“ des Festivals. Im Stadion hatten Stars wie David Guetta, AnnenMayKantereit, Sam Smith, Shirin David oder Tokio Hotel die Massen begeistert. Szép und ihr Team mussten ohne die größte Spielfläche ein völlig neues Konzept erarbeiten. Es wurde ein ziemlich einmaliges: Wie in den Jahren zuvor gab es ein Wochenend-Programm mit Konzerten (unter anderem von Zartmann, SDP und Nico Santos), Straßentheater sowie Areale mit Kunst, Mode und Yoga sowie Forschern von der TU München und vielen NGOs. Danach sollten fünf Tage lang Abend-Konzerte mit zugkräftigen Stars wie Lorde oder Lewis Capaldi steigen; zwei davon – mit Ayliva und Paul Kalkbrenner – mussten allerdings abgesagt werden.

Das Olympiastadion war bis 2025 das „Herzstück“ des Festivals. Foto: Catherina Hess

2026 traten einige Stars wie Tom Odell nicht am geschrumpften Festival-Wochenende im Olympiastadion auf, sondern bei Einzelkonzerten auf einer Bühne auf dem Parkgelände. Foto: Catherina Hess

Diese fünf Tage zogen zusammen 60 000 Besucher an. Für viele Gäste fühlte sich das „Superbloom“ aber recht leer an. „Unser Publikum wünscht sich das ganzheitliche, gemeinschaftliche Erlebnis zurück“, erklärt Szép. Ohne das Olympiastadion sei das nicht zu erreichen. Und Geld habe man in den Aufbaujahren ohnehin nicht verdient.

„Momentan“ müsse man sich mit dem Festival verabschieden. Was nach der Renovierung 2030 passiert, kann man noch nicht abschätzen. „Ich hoffe, dass das Superbloom eines Tage neu erblühen kann“, sagt Szép. Ein Umzug jedenfalls steht für sie zunächst nicht zur Debatte: „Ich habe das Festival für jeden Grashalm im Olympiapark konzipiert.“ Komplett will man sich aber nicht aus München zurückziehen. Die Agentur Goodlife plant für den Sommer 2027 einzelne Shows im Olympiapark, allerdings nicht unter dem „Superbloom“-Logo.