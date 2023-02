Wenn die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs im NFL-Finale antreten, gibt es auch in München zahlreiche Public Viewings - das größte wohl im Audi Dome. Was geboten ist und welche Infos es zu einem möglichen zweiten "Munich Game" in der kommenden Saison gibt.

Von Bernd Kramer

Die Corona-Jahre sind seiner Football-Begeisterung nicht wirklich gut bekommen. Zweimal hat Christoph Kammerlander den Super Bowl nachts allein zu Hause vor dem Fernseher verfolgt, das Finale der US-Profiliga NFL, eines der größten Sportspektakel der Welt. Zweimal ist er vor dem Schlusspfiff dann einfach: eingeschlafen. Das soll diesmal nicht passieren: "Wir freuen uns, dass wir jetzt wieder ein Public Viewing machen können", sagt Kammerlander, der als Projektmanager der Eventfabrik die große Party im Werksviertel organisiert: mit einem DJ und Cheerleadern, mit drei Foodtrucks samt amerikanischer Kost, und natürlich ab 0.30 Uhr mit dem Spiel der Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs, live übertragen aus Glendale in Arizona. Kammerlander fiebert mit den Chiefs.

Gut 700 Sportbegeisterte erwartet Organisator Kammerlander am Sonntagabend im Werk7, und natürlich will er sich auch bis in die frühen Morgenstunden unter sie mischen - in so großer Feiergesellschaft werden ihm nicht so einfach die Augen zufallen. "Ich gehe davon aus, dass die Football-Passion unter den Münchnerinnen und Münchnern nach wie vor sehr groß ist", sagt er. Trotz Party-Zwangspause durch die Pandemie.

Wer sich auf eine lange Nachtschicht einlassen möchte, kann den Super Bowl nicht nur im Werksviertel verfolgen. Der Mathäser Filmpalast überträgt das Spiel in seinem größten Saal auf der Kino-Leinwand, und im Audi Dome werden sogar rekordverdächtige 4000 Leute zur Super-Bowl-Party erwartet.

Kammerlander knüpft mit der Party im Werksviertel an eine Tradition an, die durch Corona jäh unterbrochen wurde: Seit Jahren schon übertragen sie dort die Endspiele der NFL. Klein fing man an, bis man zwischenzeitig mit 1500 Fans in der Tonhalle die nach eigenen Angaben damals größten Super-Bowl-Partys Deutschlands schmiss. Mit der Zeit wuchs in der Stadt die Football-Begeisterung. Und dann spielten im November 2022 erstmalig zwei US-Teams in einem regulären Punktspiel auf deutschem Boden gegeneinander: Die NFL will mit gelegentlichen Partien außerhalb der USA den Sport international populärer machen - und entschied sich im vergangenen Jahr für München als Austragungsort der Deutschlandpremiere. Kammerlander glaubt, dass das Spiel im November das Football-Fieber weiter entfacht hat; der Vorverkauf für seine Super-Bowl-Party sei im Anschluss jedenfalls direkt darauf gut angelaufen.

Mexiko-Spiel wird nach München oder Frankfurt verlegt

Die NFL zieht offenbar ein ähnliches Fazit: 2022 hatte sie bekanntgegeben, dass binnen vier Jahren vier Hauptrundenspiele in Frankfurt am Main und München ausgetragen werden. Das erste Spiel fand in der Arena des FC Bayern im vergangenen November statt. Mindestens ein Spiel soll in der kommenden Saison in Frankfurt stattfinden.

Weil allerdings das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt für die Fußball-WM 2026 renoviert wird, hat die NFL nun auch das Mexiko-Spiel für die kommende Saison nach Deutschland vergeben. NFL-Chef Roger Goodell vermied bislang eine Aussage, ob dann zweimal Frankfurt oder doch München Austragungsort sein werden. Er sprach davon, "mindestens" ein Spiel werde in Frankfurt stattfinden. Was beide Möglichkeiten weiter offen lässt.

Im vergangenen November, beim ersten NFL-Gastspiel in München, fieberten die Fans nicht nur auf den Rängen in der Arena mit, sondern auch in vielen Bars und Kneipen, der Sender Pro Sieben zeigte das Spiel und organisierte ein Public Viewing im Audi Dome, in kürzester Zeit war die Veranstaltung ausverkauft. Da lag die Idee nahe, nun auch die wohl größte Super-Bowl-Party Deutschlands nach München zu verlegen. Dabei wird auch die Vorab-Sendung vor dem NFL-Finale live aus dem Audi Dome übertragen. Wer dabei sein will, sollte sich allerdings beeilen: Die 400 Karten für den VIP-Bereich und die Tische an der Bühne sind bereits weg, Tickets gab es diese Woche allerdings laut Veranstalter noch.

Auf einen Schub durch die November-Begeisterung hoffte auch Max Straub, Betriebsleiter der Bar "Substanz", der ebenfalls eine Super-Bowl-Party steigen lassen wollte. Beim Spiel der Seattle Seahawks gegen die Tampa Bay Buccaneers in München war sein Laden voll, sogar einige aus den USA angereiste Fans hatten sich in seine Kneipe verirrt. Und natürlich viele, die einfach vom Hype mitgerissen worden waren, wie Straub beobachtet hat. "Die Hälfte der Leute waren meinem Eindruck nach richtige Fans. Die kannten sich bestens aus mit Football", sagt er. "Aber der Rest waren Leute, die einfach dabei sein wollten, weil Football in der Stadt allgegenwärtig war."

Und jetzt? Scheinen die lieber schlafen zu wollen: Die Super-Bowl-Party hat Straub jedenfalls wieder abgesagt. Die Resonanz war eben doch nicht mehr wie im November, wohl auch wegen der für deutsche Gelegenheitssportfans ungünstigen Uhrzeit. Und die Amerikaner werden dieses Mal wohl doch nicht extra anreisen.

Wo man den Super Bowl am Sonntag verfolgen kann

Mathäser Filmpalast, ab 22.50 Uhr. Tickets gibt es für 8 Euro, für 10 Euro inklusive Bier, zu kaufen unter mathaeser.de. Warm-up mit den Cheerleader der Munich Cheer Allstars, amerikanische Küche im Hausrestaurant.

Werk 7 Theater, Einlass ab 19 Uhr. Tickets ab 25 Euro, zu kaufen unter eventfabrik-muenchen.de/super-bowl-2023. Rahmenprogramm unter anderem mit Roulette der Spielbanken Bayern, mit Preisen wie etwa Champions-League-Tickets und Wochenendreisen.

Audi Dome, Einlass ab 18.30 Uhr. Tickets ab 29 Euro, zu kaufen unter ranfootball.ticket.io. Public Viewing inklusive Live-Übertragung der ran-Vorabshow.