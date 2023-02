Diese Super-Bowl-Partys gibt es in München

NFL-Finale am Sonntag

Im November feierten noch Fans der Tampa Bay Buccaneers ausgelassen den Sieg im "Munich Game". Die Partys und Public Viewings zum Super Bowl am Sonntag dürften aber eher kleiner ausfallen.

Wenn die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs im NFL-Finale antreten, gibt es auch in München zahlreiche Public Viewings - das größte wohl im Audi Dome. Was geboten ist und welche Infos es zu einem möglichen zweiten "Munich Game" in der kommenden Saison gibt.