Von Jana Kreutzer

Holger Britzius, 47, schaut am liebsten Fußball, zweite Liga. Zum Super-Bowl-Sunday, wie der zweite Sonntag mit Feiertagsstatus in Nordamerika heißt, öffnet er seine Kneipe in der Maxvorstadt trotzdem zum nächtlichen Public Viewing. In Nordamerika ist der Super Bowl das US-Pendant zum deutschen Konzept des Straßenfegers: Durchschnittlich 90 Millionen Nordamerikaner (mit Spitzenwerten von 140 Millionen) sehen das Finalspiel der American Football-Liga NFL. Und auch Britzius hat gute Zahlen: Das umsatzstärkste Wochenende seiner Kneipe war nicht etwa zur WM oder dem DFB-Pokal, sondern 2022 zum NFL-Spiel in München.