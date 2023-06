Edina Bachmann (links) und Alina Sontheim beim Sicherheitstraining auf dem SUP.

Von Tim Graser, Starnberg

Steigen die Temperaturen, steigt auch das Verkehrsaufkommen auf dem Starnberger See. Neben Schwimmern, Passagierschiffen und Seglern tragen seit einigen Jahren auch immer mehr Menschen auf Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) zur Gemengelage auf dem Wasser bei. Beim diesjährigen Seengespräch der Gesellschaft für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus im Landkreis Starnberg gab es viel Kritik an den Stehpaddlern: Hafeneinfahrten würden blockiert, Ruhezonen nicht eingehalten und Sturmwarnungen ignoriert.