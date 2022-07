Yogaübungen auf dem Sup sind anstrengend, denn hier werden alle Muskelpartien trainiert. Wer die Balance auf dem kippeligen Board nicht halten kann, landet schnell im Wasser. Stimmungsvolle Kulisse für die Asanas auf dem Wasser sind die oberbayerischen Seen.

Wer die Yogamatte gegen das Stand-up-Paddel-Board eintauscht und seinen Flow aufs Wasser verlegt, profitiert von diesen Vorteilen für Körper und Geist. Am schönsten zelebriert man den neuen Trendsport auf bayerischen Seen mit Blick auf die Alpen, einem anschließenden Drink in der Beachbar und einem Ausflug in die Gegend. Eine Auswahl der besten Ziele.

Von Ariane Witzig und Magdalena von Zumbusch

Von fern sehen Stand-Up-Paddler fast malerisch aus: Sie erinnern an chinesische Fischer, die auf Flößen stehend den Jangtse herunterziehen oder an die Gondoliere in Venedig. Auch wenn es nicht so aussieht - Stand-up-Paddeln ist anstrengend. Durch den schaukelnden Untergrund werden viele Muskeln aktiviert, die auf festem Boden nicht zum Einsatz kommen, besonders die Bein-, Arm- und Rumpfmuskulatur werden stark gefordert. Denn um sich auf dem schaukelnden Brett zu halten, muss konstant Körperspannung gehalten werden. Diesen Effekt nutzt Sup-Yoga. Auch Gleichgewicht und Koordination werden hier noch stärker gefördert als beim normalen Yoga. Wer die Balance verliert, landet schnell im Wasser.

An den meisten größeren Seen im Münchner Umland wird der Trendsport, der die Yoga-Philosophie mit einem besonderen Naturerlebnis verbindet, angeboten. Vor allem aber ist das Gefühl der Entspannung, das man nach einer gut geführten Yoga-Stunde erreicht, auf dem Wasser noch viel schöner als in stickigen Stadträumen. Die Seen des Münchner Umlandes bieten nicht nur eine stimmungsvolle Kulisse für Yoga-Einheiten, sondern auch viele Möglichkeiten, Sup-Yoga zu lernen und den Tag mit einem Ausflug ausklingen zu lassen.

Chiemsee

Detailansicht öffnen An sonnigen Tagen gibt es kaum einen schöneren Workout-Platz als mitten auf den Seen mit dem Alpenpanorama als Hintergrund. (Foto: Tobias Hüther/Sup Club Chiemsee)

Der Sup Club Chiemsee in Prien, dem größten Ort am See, der auch für sich mit seinem malerischen Ortskern einen Besuch wert ist, bietet jeden zweiten Sonntag um 10 Uhr eine 90-minütige Yoga-Einheit. 39 Euro kostet die Einheit, das Anmieten des Boards ist inbegriffen. Zunächst gibt es ein Aufwärmtraining mit einem kurz gehaltenen Paddel, es folgt eine Stunde Yoga mit Endentspannung. Wenn man schon mal da ist, sollte man den Chiemsee genießen an einem der schönen Strandbäder. Besonders viel Platz und kulinarische Möglichkeiten bietet etwa das Strandbad Übersee mit Tischtennisplatten, Beachvolleyball- und Fußballfeldern. Im Norden der Liegewiesen des Strandbads bietet die Beach Bar Übersee Strandfeeling. Abends gibt's drei Gehminuten von der Beachbar entfernt an der Sundownerbar des Hotels Chiemgauhof Cocktails und Musik.

SUP Club Chiemsee, Harrasstr. 39, Prien, Yogakurse 31. Juli, 7. und 28. Aug., 4. und 25. Sep., jeweils um 10 Uhr, Telefon 0162/8915424, www.www.sup-club-chiemsee.de

Starnberger See

Detailansicht öffnen Wunderbar ist das Gefühl der Entspannung, das man nach einer Yoga-Stunde erreicht. Wem Hatha-Yoga auf dem Sup zu anstrengend ist, der versucht es vielleicht mit einer Stunde Nidra-Yoga, einer meditativen Form. (Foto: Andy Klotz/SUP Club Starnberger See)

Der Sup-Club Bayern bietet in seinem breiten Kursprogramm auch Sup-Yoga an - Treffpunkt für die Kurse ist die Sup-Station im Seebad Starnberg. Die Einheit kostet 35 Euro, wer sein eigenes Board mitbringt, zahlt weniger. Auch mit einer Fünferkarte wird Rabatt gewährt. Am 31. Juli gibt die Trainerin Melly Green außerdem eine Einheit im Nidra Yoga. Wer sich anstrengende Asanas auf einem wackligen Boot nicht zutraut und sich nicht zu sehr verausgaben will, ist hier genau richtig. Der Begriff "Nidra" aus dem Sanskrit bedeutet übersetzt einfach "Schlaf" - die von Yogi Swami Satyananda entwickelte Methode ist eine Art angeleitete Entspannung und soll physische, mentale und emotionale Entspannung fördern.

Detailansicht öffnen Im "Amandines et Chocolat" in Starnberg kann man sich nach dem Fitnessprogramm bei französischen Backwaren stärken. (Foto: Catherina Hess)

Ganz in der Nähe kann man sich im Café Amandines et Chocolats stärken: Hier werden Klassiker französischer Bäckerei- und Patisseriekunst wie Eclairs und Tartes angeboten. Es gibt zwar keinen Seeblick, aber auf schönen Sitzplätzen im Freien kann man die Starnberger Sonne fast genauso gut genießen. Wer sich noch Zeit nimmt, bis ans Südende des Starnberger Sees zu fahren, kann hier an der Strandbar & Kitchen in Münsing einen tollen Seeblick und Hausgemachtes genießen - vor allem die Fischsemmeln sind zu empfehlen: Die Fischerei Huber liefert den Fisch dafür direkt aus dem Starnberger See.

Sup Club Bayern im Seebad Starnberg, Strandbadstr. 17, Starnberg, 31. Juli, 16 Uhr, 6. Aug., 9.30 Uhr, 14. Aug., 17.30 Uhr, 21. Aug., 16.30 Uhr, 28. Aug., 9.30 Uhr; 3. Sep., 9.30 Uhr und weitere Termine; Yoga Nidra, 31. Juli, 17.30 Uhr; Telefon 01575/0280596, www.sup-club.bayern

Ammersee

Detailansicht öffnen Der rote Röster ist das Herzstück in der Kaffeerösterei am Ammersee, die sich in Herrsching zwischen Bahnhof und See befindet. Sie liegt ein klein wenig versteckt. Einfach dem Duft folgen! (Foto: Arlet Ulfers)

Von der Surfschule Müller werden am Ammersee jeden Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 90-minütige Kurseinheiten angeboten: Treffpunkt ist die Supschule Müller an der Wasserwacht. Nach 60 Minuten Yoga auf dem Paddelboard folgt eine Fahrt zurück zur Schule. Die Kurseinheit kostet 35 Euro, mit eigenem Board 20 Euro. Fünf Autominuten von der Schule in Eching entfernt bietet das "Strandhaus am See" eine Karte, auf der von Brotzeitmöglichkeiten über Fisch- und vegetarische Gerichte bis zu Burgern viel geboten ist. Wer vor oder nach dem Sport noch die gegenüberliegende Seeseite erkunden möchte, wird für eine Fahrt nach Herrsching in der "Kaffeerösterei am Ammersee" mit frisch geröstetem Kaffee belohnt.

Supschule Müller, Kaagangerstraße, Eching, freitags 9.30-11 Uhr, samstags 9-10 Uhr, sonntags 9-10.30 Uhr, Telefon 0160/8478464, www.skischulemueller.de

Kochel- und Walchensee

In Kooperation mit der Sunnawind Surf- und Sup-Station bietet die Trainerin Sonnia Höffken am Walchen- und Kochelsee zwei- und zweieinhalbstündige Einheiten für ausdauernde Yogis an. Treffpunkt für die Kurse auf dem Walchensee ist die Sup-Station der Sunnawind-Schule in Kochel. Am Freitag, 12. August, gibt es nach einer Yoga-Einheit um 17 Uhr noch die Möglichkeit, sich einem Vollmond-Dinner, im Idealfall bei wolkenlosem Himmel, im Restaurant Karwendelblick mit traumhafter Aussicht über den Walchensee und die Berge anzuschließen. Wer es schon früh an den See geschafft hat, für den lohnt ein Abstecher fünf Autominuten von der Sup-Station in den Garten des Strandcafés Bucherer mit schönem Seeblick. Treffpunkt für die Kurse auf dem Kochelsee ist der "Seeweg" von Kochel. An der Kristalltherme am Seeweg 2 befindet sich der Parkplatz für Sup-Yogis. Stärken kann man sich ganz in der Nähe: Nicht direkt am Kochelsee, aber dafür in einem gemütlichen, sonnigen Vorgarten bietet das Bauerncafé Zum Giggerer Brotzeit-Teller und vor allem eine große Auswahl hausgemachter Kuchen und Torten.

Sup-Yoga am Walchensee, Urfeld 17 , Kochel am See, 24. Juli, 8.30 Uhr, 12. Aug. 17 Uhr; am Kochelsee, Seeweg 2: 18. Aug., 18 Uhr, 27. Aug., 8.30 Uhr, 1. Sep. 17.30 Uhr, 17. Sep., 10 Uhr; Anmeldung info@call-a-yogi.com, Telefon 0179/ 1232386, www.sunnawind.de

Olympiasee

Detailansicht öffnen Wer für einen Sup-Yoga-Kurs nicht ins Münchner Umland fahren möchte, kann ihn auch bequem mitten in der Stadt buchen: Am Olympiasee werden Basiskurse angeboten. (Foto: Julian Hartwig/bloomergym)

Auch eine interessante Kulisse bietet sich jenen, die für einen Yogakurs nicht so weit fahren möchten. Mitten in München am Olympiasee und mit den Boards des Sup-Verleihs Sayak bieten die Trainer von Bloomergym bis Ende September jeden Sonntag und Montag einen 90-minütigen Basic-Yoga-Flow an. Treffpunkt ist der Verleih am Willi-Gebhardt-Ufer, der Kurs für 34 Euro findet auf dem oberen See hinter der Olympiainsel statt. Auch eine individuelle Terminvereinbarung ist möglich bei mindestens fünf Teilnehmern. Und wenn man schon mal da ist, sollte man es sich nicht entgehen lassen, im Café "Blueskycoffee" im Olympiaturm mit seinem großartigen Ausblick über München vorbeizuschauen. Authentische Olympiaparkstimmung gibt es eher im Biergarten "BOB im Park" für alle, die dem charmant-abgewetzten Siebzigerjahre-Stil etwas abgewinnen können.

Sup-Yoga auf dem Olympiasee, Treffpunkt am Sup-Verleih Sayak am Willy-Gebhard-Ufer; bis Ende Sep. sonntags, 10.30 Uhr, montags, 18.30 Uhr, www. sayaq-adventures-muenchen.com