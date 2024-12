Jüngst bereicherte sie die Serie „Die Zweiflers“, jetzt zieht es sie in die Oper: Sunnyi Melles übernimmt in München die Sprechrolle der Duchesse de Crakentorp in Donizettis „La Fille du régiment“. Ein Gespräch über Humor und die Liebe zu ihrem Beruf.

Interview von Egbert Tholl

In München ist die Schauspielerin Sunnyi Melles seit ihrer Zeit im Ensemble von Dieter Dorn Legende, noch viel mehr Menschen kennen sie aus dem Kino und dem Fernsehen. Größte Erfolge der jüngeren Zeit: ihre Rolle im Kinofilm „Triangle of Sadness“ oder die Mama Mimi in der Serie „Die Zweiflers“, wofür sie den Deutschen Fernsehpreis erhielt. Jetzt steht sie an der Bayerischen Staatsoper auf der Bühne, in der Sprechrolle der Duchesse de Crakentorp in Donizettis „La Fille du régiment“, Premiere ist am Sonntag, 22. Dezember.