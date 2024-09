Mehr Männer als Frauen. Mehr Ältere als Jüngere. Diese Tendenzen bestätigen sich Jahr für Jahr wieder. Es geht um Suizide. 207 Münchnerinnen und Münchner haben sich dem Bayerischen Landesamt für Statistik zufolge im Jahr 2023 das Leben genommen. Im Jahr davor waren es 191 Menschen in München. Diese Steigerung ist etwas, das vielen Sorgen bereitet. Auf dem Marienplatz machte an diesem Dienstag, dem Welttag der Suizidprävention, ein Bündnis von Krisen- und Beratungsdiensten in der Stadt darauf aufmerksam, „dass Suizidprävention alle angeht und deutlich mehr Einsatz einfordert“, wie es in der Ankündigung heißt.