Und der Beton wurde bunt. Unter dem Motto „All Colors Are Beautiful“ malte die Künstlerin Lakwena den riesigen Turm auf dem Fabrikgelände flächendeckend an: „Different But Good Together“ prangte da in Großbuchstaben auf der Fassade. Weitere Streetartists wie Gabriel Holzner, Felix Rotenwald oder Emanuel Mooner tünchten Wände, Gebäude und Boden mit aufsehenerregender Urban-Pop-Art – und aus dem ehemaligen Betonwerk Katzenberger in Obersendling wurde das Sugar Mountain. „Münchens erfolgreichste Zwischennutzung“, wie die Betreiber des Kulturprojekes Michi Kern, Gregor Wöltje und Lissie Kieser nach drei Jahren resümieren.