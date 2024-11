Was stand in den Liebesbriefen von Frieda und Paul?

Von Sabine Buchwald

Wegen hundert Liebesbriefen ist die Dame mit dem Doppelnamen hier. Es ist ein Dienstagabend Anfang November, im Filmsaal des Stadtarchivs reflektieren die weißen Tischplatten das Deckenlicht. Es schmerzt ein wenig in den arbeitsmüden Augen, die sich Punkt 18.30 Uhr auf Joachim Friedl richten. Zehn Teilnehmer sitzen an diesem ersten von zwei Kursterminen vor ihm. Darunter die Dame mit dem Doppelnamen, den sie lieber nicht veröffentlicht sehen möchte. Von ihrer Geschichte aber erzählt sie gern. Sie hat sich in Joachim Friedls Sütterlin-Kurs angemeldet, weil sie die Briefe ihrer Großmutter lesen können möchte. Die meisten sind um 1910 geschrieben, von Paul, dem ersten Mann ihrer Großmutter Frieda. Mehr als zehn Jahre hatte die Dame die alte Blechkiste mit den handschriftlichen Beweisen einer mit Scheidung endenden Beziehung im Keller stehen, sich kaum getraut, deren Inhalt anzufassen. Sie sagt: „Es ist, als ob ich durch ein Schlüsselloch gucke.“ Aber sie fragt sich auch, warum ihre Oma das Konvolut überhaupt aufgehoben hat. „Vielleicht wollte sie, dass die Geschichte ihrer ersten großen Liebe nicht für immer verloren geht?“