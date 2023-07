Ein geflüstertes Musical verspricht die niederländische Produktion "A Fun Night Out". Von München aus zieht sie weiter zum Festival "Theater der Welt" in Frankfurt.

Von Barbara Hordych

Wer wie Andrea Gronemeyer mit sechs Geschwistern aufgewachsen ist, kennt sich mit dem Phänomen Streit sozusagen von Kindesbeinen an aus: "Streit ist für mich ein anthroposophisches Prinzip und die Grundlage der Demokratie. Ich wundere mich, wenn Leute irritiert feststellen, dass beispielsweise die Ampelkoalition miteinander streitet. Das erwarte ich sogar von den Parteien - wie sonst sollen wir denn die Bedingungen unseres Zusammenlebens aushandeln?", sagt die Schauburg-Intendantin bei der Vorstellung der kommenden Spielzeit - die ja, genau, unter dem Motto "Streit" steht.

Kulturreferent Anton Biebl, der sich beim Treffen im Büro hoch oben in der Schauburg nicht nur thematisch, sondern auch räumlich in seine Jugendzeit zurückversetzt fühlt ("ganz in der Nähe ging ich aufs Gisela-Gymnasium"), stimmt Gronemeyer zu. "In einer Demokratie kommt man nur weiter, wenn man streitet." Wichtig sei dabei halt, "gut zu streiten", da sind sich die beiden einig.

Wie das funktionieren kann, vermitteln Inszenierungen für alle Altersstufen, angefangen mit "Drunter und Drüber", dem Regiedebüt von Schauburg-Schauspielerin Simone Oswald für die Allerjüngsten. Bei "Ich will aber!" betreten Grundschulkinder einen Spielraum, in dem sie selbst die Regeln machen - miteinander streiten, abstimmen und Kompromisse schließen können. Mit dem Zustand des Friedens haben indes Helden und Heldinnen wie Superwoman, Asterix und Popeye so ihre Probleme. Wohin mit ihren Kräften, wenn das Böse verschwunden ist, wofür lohnt es sich noch zu kämpfen, lautet die Herausforderung in Michai Geyzens Inszenierung "Superheros letzte Schlacht".

In der Neubearbeitung eines Bühnenklassikers - Jan Friedrichs Inszenierung von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" - geraten dann die Generationen in Streit: Die Interessen der jungen und älteren Liebenden prallen aufeinander, dazwischen diskutieren die Handwerker über ihre Kunstauffassungen. Als Klassiker hält sich das italienische Parabelstück "Robinson & Crusoe" seit den Achtzigerjahren auf den Bühnen Europas - "auf einer einsamen Insel müssen zwei feindliche Protagonisten sich verständigen lernen - keiner von beiden kann alleine das Sagen haben", erzählt die Intendantin. Für die Schauburg inszeniert es der junge Münchner Film- und Theaterregisseur Kilian Bohnensack.

Detailansicht öffnen "Ich bin Vincent und ich habe keine Angst" ist die Bühnenbearbeitung des gleichnamigen Romans von Enne Koens über das ganz normale Anderssein und Überleben im Alltag. (Foto: Marian Lenhard/Theater Pfütze Nürnberg)

Doch bevor es mit dem Streiten beginnen kann, wird erst einmal gefeiert und mächtig Staub aufgewirbelt: Vom 5. bis 11. Juli sorgt dafür die zweite Ausgabe des Südwind-Festivals, das acht spannende Inszenierungen für junges Publikum in die Schauburg und die Kammerspiele bringt. Die beiden städtischen Bühnen übernehmen dieses Jahr die Gastgeberrolle und präsentieren das Beste aus Bayern, ausgewählt aus 40 gesichteten Theateraufführungen. Darunter sind "Let them eat Iphigenie" von Natalie Baudy und David Moser nach Euripides' "Iphigenie in Aulis" vom Jungen Theater Ingolstadt für Jugendliche, "Ich bin Vincent und ich habe keine Angst" nach dem Roman von Enne Koens vom Nürnberger Theater Pfütze für ein Publikum ab zehn Jahren oder Fanny Sorgos fantastisches Piratinnen-Theaterstück "Käpten Taumel" vom Mainfranken Theater Würzburg für Kinder jedes Alters.

Detailansicht öffnen Die Piratin in "Käpten Taumel" ist ein Unikat unter den Schrecken der Weltmeere: Mit Perlen im rauschigen Bart und Lipgloss aus Schneckenschleim. (Foto: Nik Schölzel/Mainfranken Theater Würzburg)

Ergänzend kommt das internationale Gastspiel "A Fun Night Out" in den Kammerspielen hinzu, ein "geflüstertes Musical" von Jetse Batelaan und dem niederländischen Theater Artemis. Der Regisseur Batelaan wurde bereits mit dem Silbernen Löwen für Theater in Venedig ausgezeichnet, "leisten können wir uns die tolle Produktion nur, weil sie im Anschluss weiterzieht zum Festival Theater der Welt in Frankfurt, mit denen wir uns die Kosten teilen", sagt Gronemeyer. Ein Beispiel für gelungene Kooperation. Ein weiteres ist die Erlaubnis vom KVR, im Festivalzentrum auf dem Elisabethmarkt abends nach den Vorstellungen Party machen zu dürfen.

Südwind-Festival, Mi., 5., bis Di., 11. Juli, Schauburg und Kammerspiele, Programm unter www.schauburg.net