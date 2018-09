13. September 2018, 20:52 Uhr Südtiroler Küche Der "Bauerntrunk" ist längst vorbei

Hat in München das Institut für Lebensmittelkultur gegründet: Otto Geisel. Seit seiner Kindheit fährt er gerne nach Südtirol.

Der Gastronomie-Berater und Spezialist für Lebensmittelkultur Otto Geisel hat ein Buch über die kulinarische Genussregion Südtirol geschrieben.

Interview von Franz Kotteder

Wenn es um Essen und Trinken geht, ist Otto Geisel ein Fachmann erster Güte. Der gelernte Koch und Hotelbetriebswirt hat in der deutschen Slowfood-Bewegung eine wichtige Rolle gespielt und später sein "Institut für Lebensmittelkultur" gegründet, das Gastronomen, Winzer und Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit und Regionalität berät, er ist Weinexperte und leitet die Eckart-Academy von Starkoch Eckart Witzigmann. Seine Freizeit verbringt der 57-Jährige oft in Südtirol. Nun ist daraus auch Arbeit geworden: Er hat das Buch "Das neue Südtirol - ...