Jazzfestival in Südtirol

Von Oliver Hochkeppel

Das Münchner Quartett der Pianistin Shuteen Erdenebaatar klang anders, als man es aus der Unterfahrt oder ihren anderen Habitaten gewohnt ist. Vielleicht lag es ein bisschen daran, dass man auf 1250 Höhenmetern musizierte, vor dem Panorama der Dolomiten, mit den durch die Wolken schwebenden Gondeln der Rittner Seilbahn im Hintergrund. Vor allem aber lag es wohl daran, dass Bassist Nils Kugelmann nicht mit seinem eigenen, sondern einem anderen, etwas weicher klingenden Bass spielte, und Erdenebaatar zum ersten Mal in dieser Besetzung nicht am Flügel, sondern am E-Piano.