20. September 2018, 18:58 Uhr Südring Zug kollidiert mit Metallgestell

Ein "Meridian"-Zug ist am frühen Mittwochmorgen in München mit einem Metallgestänge kollidiert, das Unbekannte zuvor gestohlen und auf die Schienen geworfen hatten. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bahnstrecke musste aber für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Notfallleitstelle der Bahn hatte die Bundespolizei gegen ein Uhr nachts alarmiert. Auf dem Münchner Südring war ein Zug mit einem größeren metallischen Gegenstand zusammengestoßen. Dieser hatte sich so verkeilt, dass nach der eingeleiteten Schnellbremsung eine Weiterfahrt zunächst nicht mehr möglich war. Der Zug war mit 25 Reisenden auf dem Weg zum Hauptbahnhof gewesen. Nach Eintreffen des Notfallmanagers der Bahn wurde der Gegenstand vom Zug frei gefahren und aus dem Gleisbereich gebracht. Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um ein fahrbares Gestell, das für gewöhnlich in Krankenhäusern zum Einsatz kommt. Erste Ermittlungen ergaben, dass dieses Krankengestell dem Mitarbeiter eines nahen Kiosks am Nockherberg gehört. Der oder die Täter entwendeten das Gestell dann offenbar aus dem Kiosk-Vorgarten.