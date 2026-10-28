Als der bayerische Ministerpräsident und bekennende Raumfahrtfan Markus Söder ( CSU ) im März dieses Jahres nach Texas reist und dabei auch durch die Kontrollräume der Nasa geführt wird, muss der straffe Zeitplan aller Anwesenden hinterher ungeplant unterbrochen werden. Der Grund: Markus Söder möchte in den Nasa-Souvenirshop. Der Wunsch wird ihm gewährt. Ein wenig freut es die anwesenden Journalisten, dass auch sie für ihren Lieben daheim jetzt eine Original-Nasa-Cap mitbringen können. Das sei, so sagt es Roman Deininger, ehemaliger Chefreporter und nun stellvertretender Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, vielleicht der größte Vorteil an Markus Söder: „Dass er manchmal ein großes Kind ist.“

Es sind die lustigen Momente, die an diesem Nachmittag überwiegen. Etwa 50 Studierende sind zum Auftakt der Werkstattgespräche in den 25. Stock des SZ-Hochhauses gekommen – diese finden bereits das dritte Semester in Folge statt. Bei den Veranstaltungen, die für die Teilnehmenden kostenlos sind, können sie mit Redakteurinnen und Redakteuren bestimmter Themengebiete ins Gespräch kommen.

Bei Deininger, der sich jahrelang journalistisch an die Fersen des aufstrebenden Söders geheftet hat, geht es diesmal auch um die Frage, wie man es schafft, einem Politiker nahezukommen, ohne dabei die professionelle Distanz zu verlieren. Wie stellt man eine kritische Frage, ohne sein Gegenüber zu verärgern, fragt etwa eine Studentin. Für solche Situationen rät selbst Profi Deininger zu ausreichender Vorbereitung. Zudem sei es gut, wenn man auch wisse, wie man eine Person von ihrem Groll wieder ablenken könne. Bei Markus Söder etwa funktioniere das ganz gut über Sportthemen. „Wenn viel Wut da ist, einfach mal fragen, ob er auch den Zverev am Samstag hat spielen sehen“, sagt Deininger. Dann sei man mit Söder meist schnell wieder gut im Gespräch.

Die Studierenden sind zum Zuhören gekommen, aber vor allem, um Fragen zu stellen. Einige von ihnen wollen selbst einmal journalistisch arbeiten. Doch nicht alle. „Ich interessiere mich einfach sehr stark für Politik und dafür, wie es mit unserer Demokratie weitergeht“, sagt eine Teilnehmerin.

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Es ist eine Frage, die viele umtreibt. Und so führt das Gespräch oft weg von Söder und hin zur in weiten Teilen rechtsextremen AfD. Diese etabliere auch in der Medienlandschaft eine „Kultur der Einschüchterung“, sagt Deininger. Das funktioniere in Teilen so gut, dass man mittlerweile gut darüber nachdenken müsse, ob man junge Kolleginnen und Kollegen zu AfD-Veranstaltungen schicke. Selbst er, als erfahrener Journalist, wünsche sich in solchen Momenten manchmal „seinen alten Söder zurück“.

Doch selbst mit der AfD gebe es gelegentlich heitere Momente. So sei einmal, nach langer argwöhnischer Beobachtung durch die Teilnehmenden, bei einer Veranstaltung eine Frau zu ihm gekommen und habe gefragt, ob er vom Verfassungsschutz sei. Erleichtert habe sie ihren Parteifreunden dann die frohe Botschaft verkündet: „Er ist nur von der Zeitung.“

Die klare Absage an die AfD, das sei vielleicht die einzige konstante Meinung von Markus Söder, dem häufig politischer Opportunismus und Wankelmütigkeit unterstellt werden, sagt Deininger. Dennoch gebe es auch bei Söder die seltenen Momente, in denen er den Rat anderer suche. „Er befolgt ihn nur nicht.“

Doch auch Journalisten – egal, wie nahe sie einem Politiker kommen – zögen nicht immer die richtigen Schlüsse. Schließlich sei Söder „schon so oft abgeschrieben worden“, und jetzt sei er wieder im Spiel. Letztlich gelte, was Söder bereits im Jahr 2010 verlauten ließ: „Politik ist wie Surfen auf Hawaii. Man weiß nie, ob von hinten eine Welle kommt.“ Und ob diese einen dann hoch- oder runterspüle.

Etwa 50 Studierende kamen zum Auftakt der Werkstattgespräche in den 25. Stock des SZ-Hochhauses. Foto: Florian Peljak

Gleiches gilt wohl auch für den Beruf des Journalisten. Politiker, die sich weigerten, mit Journalisten zu reden, schadeten sich am Ende nur selbst, so Deininger. Denn viele glaubten, dass sie in Zeiten von Social-Media und alternativen Angeboten nicht mehr auf etablierte Medien angewiesen seien. „Aber dann stellen sie fest, sie brauchen uns doch noch.“ Auch deshalb, sagt Deininger, dürfe man sich trotz der aktuellen politischen Lage nicht abschrecken lassen. Denn Journalismus sei noch immer ein wichtiger und sinnstiftender Beruf, der einen tollen Hafen biete.

Für diejenigen unter den Studierenden, die sich diesen Beruf vorstellen können, verrät Deininger dann sogar noch die aus seiner Sicht wichtigste Regel im politischen Journalismus: „Viele Kaffees trinken!“ Denn nichts lasse einen Menschen besser kennenlernen als der persönliche Kontakt. Ein Tipp, der auch ein bisschen zu diesem Nachmittag im SZ-Hochhaus passt.

Die Werkstattgespräche mit SZ-Redakteurinnen und -Redakteuren finden mehrmals pro Semester statt. Eine Übersicht über die aktuellen Termine gibt es auf der Themenseite für Studierende.