29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Suche nach Zeugen Zehntausende Euro Schaden durch Einbrüche

Kaum wird es wieder eher dunkel, ist die Münchner Polizei auch schon wieder vermehrt mit Einbrüchen beschäftigt. Gleich zwei registrierten die Beamten am Wochenende und suchen nun Zeugen. In der Zeit von Samstag, 27. Oktober, 17 Uhr, bis Sonntag, 28. Oktober, sieben Uhr, drangen bisher Unbekannte in die Wohnung eines 22-jährigen Münchners in Englschalking ein. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungstür und entwendeten hochwertigen Schmuck sowie diverse hochpreisige Kleidungsstücke. Den Gesamtwert schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Wer im Bereich der Feuersteinstraße und Schnorr-von-Carolsfeld-Straße etwas Verdächtiges bemerkt hat, soll sich im Polizeipräsidium unter Telefon 089/29 10-0 melden. Gleiches gilt für Zeugen, die am Sonntag, 28. Oktober, zwischen 17.30 und 20.30 Uhr im Bereich der Fasangartenstraße und Specklstraße in Altperlach Ungewöhnliches beobachtet haben. In diesem Zeitraum drangen Einbrecher über die Rückseite eines Grundstücks in ein Anwesen ein, hebelten die Terrassentür auf und stahlen im Haus Schmuck sowie Uhren ebenfalls im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Auch diese Einbrecher entkamen unerkannt.