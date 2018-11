4. November 2018, 18:50 Uhr Suche nach Büros Das große Puzzeln kann beginnen

Bislang ist im Maximilianeum noch alles beim Alten geblieben: Denn wer im 1874 fertiggestellten Gebäude wo sitzen darf und wer ein Büro außerhalb bezieht, wird jetzt erst entschieden

Von Dominik Hutter

205 Abgeordnete in einem Parlamentsbau, der auf 180 ausgelegt ist. Sechs statt bisher vier Fraktionen. Das nennt man dann wohl Raumnot. Wenn der neue Landtag am 5. November erstmals in der prachtvollen Kulissenarchitektur des Maximilianeums am Isarhochufer zusammenkommt, ist dies nicht nur der Beginn einer neuen politischen Phase. Ein ebenso riesiges wie verschachteltes Haus muss neu bezogen werden. Büromöbel werden aus dem Lager geholt, Wände gestrichen, und möglicherweise werden auch Räume geteilt und Mauern versetzt. Und es wird sein wie immer, wenn erwachsene Menschen ihre Arbeitsräume aussuchen: ein heißer Kampf um die besten Plätze. Bislang ist in den Parlamentsetagen noch alles beim Alten, ein paar Ex-Abgeordnete haben wohl schon ihre Büros geräumt. Wer in den kommenden fünf Jahren wo sitzt, wird im Landtagspräsidium ausgekartelt. Und das wird erst in der konstituierenden Sitzung am 5. November gewählt.

Die Ausgangslage in dem schon mehrfach erweiterten Prachtbau sieht so aus: 200 Büroräume stehen zur Verfügung. Weitere 100 hat der Landtag außerhalb des eigentlichen Parlamentsgebäudes angemietet, in der Ismaninger Straße und auf der Praterinsel. Wie viele Büroräume jeder Fraktion zustehen, hängt vom Wahlergebnis ab und wird laut Landtagsverwaltung streng nach dem Verfahren Sainte-Laguë/Schepers ermittelt.

Dann gilt es, alles möglichst sinnvoll zusammenzupuzzeln. Man kann nie ausschließen, dass auch mal ein Abgeordneter etwas abseits der eigenen Fraktion residieren muss. Und dann gibt es natürlich auch noch einige Unwägbarkeiten: die Ausschüsse etwa, die ja auch irgendwo tagen müssen. Wie viele Ausschüsse es gibt, hängt normalerweise vom Zuschnitt der Ministerien ab.

22 Münchner Abgeordnete Grüne: Benjamin Adjei, Gülseren Demirel, Ludwig Hartmann, Christian Hierneis, Susanne Kurz, Hep Monatzeder, Katharina Schulze, Florian Siekmann. CSU: Markus Blume, Robert Brannekämper, Georg Eisenreich, Josef Schmid. SPD: Florian von Brunn, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Diana Stachowitz, Ruth Waldmann. FDP: Albert Duin, Julika Sandt, Wolfgang Heubisch. Freie Wähler: Michael Piazolo. AfD: Uli Henkel.

Für die Einrichtung der Büros ist die Landtagsverwaltung zuständig, sie verfügt über ein Möbellager und muss bei Bedarf neue Schränke, Tische und Stühle sowie Bürogeräte anschaffen. Klar, dass bei den Fraktionen die direkt auf dem Gelände gelegenen Räume die begehrtesten sind. Und dass es bestimmte Vorlieben gibt. In einem bisher von der SPD genutzten Saal etwa sind Bildnisse verdienter Sozialdemokraten aus vielen Jahrzehnten angebracht. Unwahrscheinlich, dass eine andere Partei Wert darauf legt, unter dem Antlitz der versammelten historischen Sozialdemokratie zu tagen. Und dann steht den Parlamentariern ja auch nicht das gesamte Gebäude zur Verfügung. In dem 1874 fertiggestellten Palast befindet sich auch noch ein Studentenwohnheim: 50 Zimmer werden nach wie vor von den Hochbegabten der Stiftung Maximilianeum bewohnt. In bester Lage, mit bester Aussicht und mit Zugangskontrolle.

Das erste Zusammentreffen aller frisch gewählten Parlamentarier wird im Plenarsaal stattfinden, der ebenfalls für dieses Ereignis vorbereitet werden muss. Die dortigen Stühle und Tische sind nicht fest montiert, sondern können problemlos verschoben werden. Eng wird es trotzdem. Denn eigentlich ist der Saal auf 180 Abgeordnete ausgelegt. Am 5. November müssen ohnehin einige Stühle zusätzlich hineingestellt werden, die später nicht mehr gebraucht werden. Denn die Regierungsbank kann ja erst besetzt werden, wenn die Regierung offiziell steht. Bis dahin müssen die künftigen Minister bei den übrigen Abgeordneten Platz nehmen. Als echtes Politikum gilt die Sitzordnung auf den roten Stühlen. Zunächst, so die Landtagsverwaltung, soll sie am 5. November so aussehen, vom Podium aus betrachtet: Ganz rechts sitzt die AfD, es folgen FDP, CSU, Freie Wähler und SPD, ganz links sitzen die Grünen. Ob das so bleibt, entscheidet später der Ältestenrat.

Im Gebäude an der Max-Planck-Straße 1 gibt es verschiedene Sitzungssäle. Für die Einrichtung ist die Landtagsverwaltung zuständig. (Foto: Stephan Rumpf)

Im großen Raumpuzzle geht es allerdings nicht nur um offizielle Büroräume. Da das Gros der Abgeordneten nicht aus München stammt, hält die Landtagsverwaltung auch Wohnungen bereit. Zwei Typen gibt es: 65 Appartements sowie 54 "Wohnbüros", also Arbeitsräume mit Übernachtungsmöglichkeiten. Sie befinden sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Maximilianeums, an der Ismaninger Straße, an der Max-Planck-Straße sowie auf der Praterinsel. Die Wohnräume müssen, anders als die Landtagsbüros, bezahlt werden, die Abgeordneten schließen einen ganz normalen Mietvertrag ab.

Das von dem Architekten Friedrich Bürklein geplante Maximilianeum, für das König Max II. 1857 den Grundstein legte, wurde ursprünglich nicht als Parlamentsgebäude errichtet. Neben der Stiftung Maximilianeum befanden sich dort früher eine königliche Pagenschule sowie eine historische Galerie. Der Landtag verfügte einst über ein Gebäude an der Prannerstraße, das im Zweiten Weltkrieg zerstört und später nicht wieder aufgebaut wurde. Am Isarhochufer residieren die Abgeordneten erst seit 1949 - auch wenn der Kulissenbau, der den repräsentativen Abschluss der Maximilianstraße bildet, ebenfalls schwere Zerstörungen davon getragen hatte. 1958/59 gab es die mit den Neubauten Nord und Süd die erste Erweiterung des Komplexes, zwischen 1976 und 1986 wurde dann das gesamte Maximilianeum grundlegend saniert. 1991 bis 1993 wurde eine Tiefgarage ergänzt, in den Neunzigern und 2010er-Jahren kamen weitere Bauten hinzu.