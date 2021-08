Das Sofa hat Alexander Müller-Elmau mit in die Ehe gebracht - auf Anhieb wurde es ein Lieblingsstück auch von Julia von Miller. Es begleitete das Künstlerpaar viele Jahre in der Familienwohnung im Lehel; heute steht es im Wohnzimmer ihrer Altbauwohnung im Glockenbachviertel.

Von Bernhard Blöchl

Viele Menschen sind ja der Meinung, Job und Privates sollten besser nicht vermischt werden. Andere wiederum haben sich im Beruf kennengelernt oder teilen die gemeinsame Berufung ein Leben lang. Ich selbst habe meine Liebste in der Redaktion der Süddeutschen Zeitung gefunden, und seit zehn Jahren verbindet uns eine weitere Leidenschaft: die des Romanschreibens. Seitdem wird im Team gelobt und gestritten, geplottet und gelesen, mitgefreut und mitgeflucht. Wie das so ist, zwei Kulturmenschen unter sich? Sagen Sie's nicht weiter, aber hin und wieder spiele ich mit dem Gedanken, die "Bestseller"-Aufkleber von ihren Büchern herunterzuknibbeln und auf meine zu kleben. So ist das.

Aber mal im Ernst: In der knisternd-knirschenden Welt der Künstlerpärchen steckt jede Menge drin. Da geht es ums Gönnenkönnen und um Neid, um Fördern und Fordern, Kritik und Inspiration. "Liebe, Zoff und Musenküsse" heißt denn auch die neue Sommerserie der SZ-Kulturredaktion. Denn wie wir bei der Vorrecherche schnell feststellen durften: Künstlerpärchen gibt es mehr, als man denkt, in allen möglichen Kombinationen: Schreibende unter sich (Amelie Fried und Peter Probst), Volksschauspielende unter sich (Johanna Bittenbinder und Heinz-Josef Braun), aber auch in lustigen Kombinationen wie: Comedian bringt Musikerin zum Lachen - und zum Dahinschmelzen (Michael und Gudrun Mittermeier).

In Folge eins erklären die Bühnenmenschen Julia von Miller und Alexander Müller-Elmau, warum sie Arbeitsgespräche nicht dulden. In Folge zwei philosophieren die Musical-Fans Bettina Mönch und Gil Mehmert über innere Nähe und äußeren Abstand. Noch viele andere Paare werden auspacken, seien Sie gespannt. Nach und nach auch gebündelt zu finden unter: www.sz.de/kuenstlerpaerchen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Verzweifelte Suche nach vermisstem 14-Jährigen Ein Junge wollte beim Fußballspielen mit Freunden an der Isar einen Ball aus dem Fluss holen. Er geriet in eine Wasserwalze und wurde abgetrieben. Mehrere Großeinsätze werden erfolglos abgebrochen.

Teure Taxirechnungen: Verfahren gegen LMU-Vizepräsidenten eingestellt Die Justiz wertet das Verhalten als Dienstvergehen, ermittelt aber nicht länger (SZ Plus). Der Professor zahlt mehrere Tausend Euro, aus seiner Sicht besteht "kein Zweifel" an seiner Unschuld.

Sommer in der Stadt: Der Regen vertreibt die Kundschaft Die Wiesn fällt aus, dafür soll der Oktoberfest-Ersatz den Schaustellern Einnahmen bringen. Fehlt nur der Sommer.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg