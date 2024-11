Von Andra Vahldiek

Die türkische Version des Backgammon-Spiels heißt Tavli und funktioniert in drei Runden. So fühlt sich auch „Verwerfungen“, der neue Krimi von Su Turhan, an. Die letzte Runde ist in beiden Fällen die entscheidende und damit die spannendste. Warum braucht es trotzdem die Runden davor – gerade, wenn es sich um den achten Teil einer Lokalkrimi-Reihe handelt?