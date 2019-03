7. März 2019, 18:49 Uhr Stuttgarter Autobahn Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Stuttgarter Autobahn kurz hinter der Eschenrieder Spange ist am Donnerstagmorgen gegen 2.40 Uhr ein 30-jähriger Münchner eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 55 Jahre alte Fahrer eines tschechischen Sattelzugs hatte nach Angaben der Obermenzinger Autobahnpolizei einen "Schlag" bemerkt. Er stoppte sein Gespann auf dem Seitenstreifen und stellte fest, dass ein Audi mit erheblicher Wucht auf den Sattelanhänger aufgefahren war. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich das Auto im Sattelzug und wurde bis zum Stillstand mitgeschleift. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Wrack befreit und in eine Münchner Klinik eingeliefert werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden.