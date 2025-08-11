Wie schön, dass in ungewissen Zeiten wie diesen noch ein paar Gewissheiten gelten: Immer wenn im Fürstenhof ein Traumpaar heiratet, steht das nächste Traumpaar bereits vor der Tür. So auch an diesem regennassen Sommertag auf dem Gelände der Bavaria Studios in Geiselgasteig. Jetzt müsste man nur noch wissen, vor welcher Tür: „Das neue Traumpaar hat sich irgendwo in der Halle versteckt“, sagt eine Mitarbeiterin zu den Pressemenschen, die sich in der Studiokulisse des fiktiven Hotels eingefunden haben. „In einer Minute ist es da.“
Setbesuch zum Serienjubiläum20 Jahre „Sturm der Liebe“: Das ist das neue Traumpaar
Die Telenovela „Sturm der Liebe“ läuft seit 20 Jahren erfolgreich im Nachmittagsprogramm im Ersten. Bei einem Setbesuch sprechen die Macher von dem, was war und dem, was kommt. Und dann wäre da noch das neue Traumpaar.
Von Josef Grübl
