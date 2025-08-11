Zum Hauptinhalt springen

Setbesuch zum Serienjubiläum20 Jahre „Sturm der Liebe“: Das ist das neue Traumpaar

Lesezeit: 4 Min.

Fanny und Kilian, die Gärtnerin mit dem Lockenkopf und der Koch mit dem verwegenen Lächeln: Johanna Graen und Anthony Paul werden in ihren Rollen die Liebe füreinander entdecken.
Fanny und Kilian, die Gärtnerin mit dem Lockenkopf und der Koch mit dem verwegenen Lächeln: Johanna Graen und Anthony Paul werden in ihren Rollen die Liebe füreinander entdecken. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Die Telenovela „Sturm der Liebe“ läuft seit 20 Jahren erfolgreich im Nachmittagsprogramm im Ersten. Bei einem Setbesuch sprechen die Macher von dem, was war und dem, was kommt. Und dann wäre da noch das neue Traumpaar.

Von Josef Grübl

Wie schön, dass in ungewissen Zeiten wie diesen noch ein paar Gewissheiten gelten: Immer wenn im Fürstenhof ein Traumpaar heiratet, steht das nächste Traumpaar bereits vor der Tür. So auch an diesem regennassen Sommertag auf dem Gelände der Bavaria Studios in Geiselgasteig. Jetzt müsste man nur noch wissen, vor welcher Tür: „Das neue Traumpaar hat sich irgendwo in der Halle versteckt“, sagt eine Mitarbeiterin zu den Pressemenschen, die sich in der Studiokulisse des fiktiven Hotels eingefunden haben. „In einer Minute ist es da.“

Zur SZ-Startseite

Tierschutzorganisation gegen Unterhaltungsbetrieb
:Peta stellt Strafanzeige: Tierquälerei bei Pferdeshow „Cavalluna“?

Die Tierschutzorganisation Peta kritisiert die „Cavalluna“-Pferdeshows seit Jahren. Im Mai 2025 hat sie Strafanzeige wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Was steckt dahinter? Und was hat die aktuelle Produktion in München damit zu tun?

SZ PlusVon Verena Müller-Baltes

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite