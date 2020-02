Sturm "Sabine" in München

Wegen des Orkans "Sabine" fällt in München der Unterricht aus.

Seit etwa fünf Uhr früh weht der Sturm "Sabine" über München. Von größeren Schäden ist bislang nichts bekannt, die Folgen sind gleichwohl enorm. Alle Schulen bleiben an diesem Montag geschlossen. Die städtischen Kindertagesstätten sollen aber öffnen. Die S-Bahn stellte gegen 7.45 Uhr den Betrieb ein, wie auch alle Regionalzüge. Und am Flughafen ruht derzeit der Betrieb. Die Münchner Stadtschulrätin Beatrix Zurek teilte über Twitter mit, dass der Unterricht zwar ausfällt, Lehrer dennoch zum Dienst kommen sollten. Städtische Kitas seien am Montag geöffnet.

In der Landeshauptstadt München sind die städtischen Kindertagesstätten geöffnet, aus Sicherheitsgründen werden keine Aufenthalte im Freien oder Ausflüge stattfinden. Es liegt im Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder in die städtische Kita bringen möchten. — Beatrix Zurek (@ZurekR) February 9, 2020

Der Bahnverkehr ruht, auch die Münchner S-Bahn fährt nicht mehr

Die Deutsche Bahn hat entschieden, den Verkehr komplett einzustellen. Die Münchner S-Bahn nahm zwar gegen fünf Uhr früh den Betrieb auf, die Züge fuhren aber langsamer als normal. Gegen 7.45 Uhr war dann wieder Schluss. Alle Bahnen fuhren noch bis zur nächsten Station und blieben dann stehen. Zwischen Pasing und Ostbahnhof soll es laut Bahn aber weiter einen Pendelverkehr geben. Laut Anzeigen an den Bahnsteigen rechnet sie damit, dass das bis neun Uhr anhalten wird.

Gegen 6.15 Uhr wurde die Strecke der Linie S7 zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn gesperrt - ein Baum war ins Gleis gefallen. Dort fuhren Busse und Taxis als Ersatzverkehr. Später wurde auch der Streckenabschnitt zwischen Hohenbrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn gesperrt, ebenfalls wegen eines umgestürzten Baumes. Zudem fuhr seit etwa 7.30 Uhr zwischen Dachau und Petershausen keine S-Bahn - ob das auch am Wetter liegt, war unklar. Die Bahn meldete eine "Störung unbekannter Art".

Für die Busse und Trambahnen in München meldete die Münchner Verkehrsgesellschaft Beeinträchtigungen auf fast allen Linien, also Ausfälle von Fahrten und Verspätungen.

In München gab es bisher offenbar keine größeren Unfälle infolge des Sturms. Die Feuerwehr meldete gegen sieben Uhr, dass sie 16 Mal zu einem Einsatz ausgerückt sei - meist wegen umgefallener Bauzäune. Der erste Alarm sei um 5.18 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher. Auch die Polizei wusste nichts von größeren Schäden.

Zahlreiche Flüge für Montag annulliert

Am Sonntag waren am Flughafen München nach Angaben eines Sprechers bereits mehr als 130 Starts und Landungen wegen des Sturms gestrichen worden. 424 der etwa 1050 für Montag geplanten Flüge wurden schon bis Sonntagabend annulliert. Um sieben Uhr früh stoppte der Flughafen wegen des Windes die Abfertigung weitgehend - ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit müssen Arbeiten auf dem Vorfeld eingestellt werden, also etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen.

In andere Bereichen des öffentlichen Lebens schickte der Sturm ebenfalls Vorboten. So wird der Tierpark Hellabrunn am Montag keine Besucher empfangen.