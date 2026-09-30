Es ist der Albtraum aller Filmschaffenden: Da hat man es unter großen Anstrengungen geschafft, seinen Film zu drehen und fertigzustellen – und dann will ihn niemand zeigen. Kinofilme ohne Verleih gibt es viele. Sie werden nicht gesehen, nirgendwo aufgeführt und verstauben in Archiven jeglicher Art. Neu ist das nicht, in den Anfangsjahren des Kinos hatten Filmemacher ähnliche Probleme.

Der Theaterregisseur Karlheinz Martin etwa drehte von 1920 an Filme, ausgerechnet sein Kinodebüt lief aber nie in den deutschen Kinos. „Von morgens bis mitternachts“ basierte auf einem Theaterstück, das er bereits auf der Bühne inszeniert hatte, dessen Verfilmung er aber bewusst künstlerisch gestaltete. Er bediente sich der Mittel des Expressionismus. Ähnlich wie der etwa zur selben Zeit entstandene Stummfilmklassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“ setzte er auf gemalte Dekorationen, geometrische Formen und klaustrophobische Räume.

„Von morgens bis mitternachts“ basiert auf einem Theaterstück. Foto: Filmmuseum München

Erzählt wird die Geschichte eines Bankangestellten (Ernst Deutsch), der viel Geld für eine Hilfe suchende Frau unterschlägt. Doch diese Frau (Erna Morena) will sich von ihm nicht helfen lassen, sie verspottet ihn sogar. Also stürzt er sich ins Großstadtleben und gibt das Geld großzügig aus.

Dieser Stummfilm galt lange Zeit als verschollen, erst viele Jahrzehnte später tauchte in Japan eine einzige Kopie davon auf. Das Filmmuseum München hat sie restauriert und zeigt den Film in der Reihe „Open Scene“. Musikalisch begleitet wird er von Richard Siedhoff am Flügel und Mykyta Sierov an der Oboe. Im Vorprogramm laufen zwei Animations-Kurzfilme von Louis Seel.

Von morgens bis mitternachts, D 1920, Regie: Karlheinz Martin, Stummfilm mit Live-Musik, Donnerstag, 1. Oktober, 19 Uhr, Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1