Ebru Özkan, 18

"Ich bin gerade in der Phase zwischen Schule und Studium. Ich würde gerne im nächsten Wintersemester anfangen, in München Psychologie zu studieren und möchte später Psychotherapeutin werden. Die Ausbildung dafür ist ja ziemlich teuer, deswegen schaue ich mich auch nach Stipendien um. Erst dachte ich, dass ein Stipendium nicht infrage kommt, weil ich im Kopf hatte, dass das nur was für Hochbegabte ist. Aber jetzt probiere ich es mal. Auf jeden Fall werde ich mir aber auch einen Job suchen, um mir etwas dazuzuverdienen. Außerdem will ich so lang wie möglich bei meinen Eltern wohnen bleiben. Ich bin zuversichtlich, dass das alles klappt. Wenn das Geld nicht reicht, würden mich meine Eltern auf jeden Fall unterstützen."