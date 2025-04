Explodierende Mieten, kaum Wohnheimplätze und hohe Lebenshaltungskosten: Studierende haben in München keinen leichten Start. Wer am 23. April an der LMU oder an der TU-München ein Studium aufnimmt, hat zumindest bei der Freizeitgestaltung den Joker gezogen. Hier einige Tipps, wie man diese teure Stadt genießen kann.

Trinken und kickern

Im Barschwein in der Franzstraße gibt es gemütliche Sitznischen und Tischkicker. Und am Wochenende verwandelt sich das erste Stockwerk in einen Club mit Tanzfläche. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Café Kosmos ist in München die Studentenkneipe schlechthin. Der Laden liegt im Bahnhofsviertel. Ein kleines Bier vom Fass gibt es hier für unter zwei Euro. Die Kneipe zeichnet sich aber nicht nur durch ihre günstigen Preise aus, sondern auch durch die urige Inneneinrichtung, die ihre besten Jahre schon hinter sich hat. Im Sommer gelangt man hier auch auf eine kleine Terrasse im Innenhof. Das Café Kosmos ist meistens gut besucht, die wenigen Sitzgelegenheiten lassen sich telefonisch reservieren. Auch sollte man unbedingt Bargeld dabeihaben, EC-Karten werden nicht akzeptiert.

Auch in der Bar Tumult, etwa fünf Gehminuten von der Uni entfernt, kann man nur bar bezahlen. Wenn man nicht genau aufpasst, läuft man leicht am unscheinbaren Eingang vorbei. Mehrere Stufen geht es hinunter in den Keller. Aus den Lautsprechern dröhnen Rock und Punkmusik. Das Highlight im Tumult ist jedoch der Kickertisch, an dem den ganzen Abend umsonst gezockt werden kann. Von Montag bis Donnerstag gibt es im Tumult wöchentliche Feierabend-Specials. Am Weißbier-Montag, Astra-Dienstag und Spezial-Mittwoch gibt es Bier ab Studi-freundlichen 2,80 Euro, am Longdrink-Donnerstag Gin Tonic und Rum-Cola für 6,80 Euro.

Auch im Barschwein gibt es einen Tischkicker, um den sich selbst unter der Woche oft eine große Menschenansammlung bildet. Neben dem Kicker bietet das Barschwein im Erdgeschoss mehrere gemütliche Sitznischen. An den Wänden hängen Bildschirme, um Sportübertragungen zu verfolgen. Die Getränke im Barschwein sind vergleichsweise günstig. Am Wochenende verwandelt sich das erste Stockwerk dann in einen Club. Dort gibt es eine große Tanzfläche und Diskolichter, DJs legen bei gedimmtem Licht auf. Bei den Partys im Barschwein lacht der Studierenden-Geldbeutel – denn der Eintritt ist frei.

Gut und günstig essen

Beim Essensangebot in der Kantine im Landwirtschaftsministerium wird auf schöne Präsentation großen Wert gelegt. (Foto: Catherina Hess)

Als Neuling in München günstige und gute Restaurants zu finden, ist schwer. Die Internetrecherche auf diversen Food- und Lifestyleblogs hilft nur bedingt: Mal ist das Essen seit der Bewertung viel teurer geworden, mal enthüllen die Bewertungen auf Google, dass der angebliche Geheimtipp seit Neuestem schimmelige Zucchini serviert. An die Preise der Uni-Mensa kommt kaum ein Imbiss in der Stadt heran. Die Alternative: Öffentlich zugängliche Kantinen in München. Echte Sparfüchse kosten das Essen der Finanzexperten. In der „Coolinaria“-Kantine des Landesamts für Finanzen gibt es wochentags von 12.30 Uhr an vier Gerichte und eine Suppe, einige davon vegan. Die Preise variieren zwischen 4,60 Euro und 7,40 Euro pro Gericht.

Das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus kennt sich aus mit Kulinarik: Das dortige „Kasino“ ist Montag bis Freitag, 12 bis 14 Uhr für externe Gäste geöffnet. Die drei Mittagsgerichte sind mit 7,90 bis 9,90 Euro etwas teurer, dafür aber überwiegend mit regionalen und Bio-Zutaten. Zudem gibt es Bowls, Salate und ein Gemüsebuffet. Sparen kann auch, wer Bio-Gemüse ergattert und nebenbei Lebensmittel vor der Mülltonne rettet: Die Handy-App „Too Good To Go“ macht’s möglich. Auf der findet man Orte in der Nähe, wo Restaurants und Geschäfte ihre unverkauften Lebensmittel vergünstigt an Selbstabholer verkaufen. Eine Überraschungstüte kostet meist zwischen drei und sechs Euro, wenn teure Schokolade drin ist, können es auch mal mehr als zehn Euro sein.

Ab ins Museum

Shu Lea Cheang, eine Pionierin der internetbasierten Kunst, ist mit ihrer Ausstellung „KI$$ KI$$ – KILL KILL“ im Haus der Kunst zu Gast. (Foto: Shu Lea Cheang Fresh Kill, 1994; Design: Wassily Erlenbusch)

Ein Museumsbesuch muss kein Luxus sein, solange es sich nicht um zeitlich limitierte Sonder- und Wanderausstellungen handelt. In München gibt es zahllose Museen, die Studierende kostenlos besuchen können. Ob Geschichte, Kunst oder Naturwissenschaft: Für jedes Interesse ist etwas dabei. Wer auf seiner ersten Erkundungstour durch München am Marienplatz vorbeikommt, schaut am besten gleich bei der Rathausgalerie vorbei. Von März bis November zeigen hier lokale, zeitgenössische Künstler kostenlos ihre Werke. Noch bis zum 27. April verwandelt die Installation „Mamma“ von Susanne Wagner die Galerie in einen bunten Fantasiegarten aus Gipsplastiken. Um dem ärgsten Besuchertrubel zu entkommen, rät die Galerie dazu, Dienstag bis Freitag zwischen 13 und 16 Uhr vorbeizuschauen.

In Salvador Dalís berühmten Gemälde „L'énigme du desir“ von 1929 verschwimmt die Realität zu albtraumhaften Formen. Das Bild ist in der Ausstellung „Eccentric“ in der Pinakothek der Moderne zu sehen. (Foto: Haydar Koyupinar / Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / VG Bild-Kunst, Bonn 2024)

An Sonntagen ist München ein Schlaraffenland für Museumsliebhaber. Viele Museen öffnen für einen symbolischen Euro ihre Tore. Dazu gehören Kunstsammlungen wie etwa die der Pinakotheken oder dem Museum Brandhorst. Auch historische Sammlungen, wie das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst oder das Museum Fünf Kontinente sind dabei.

Für einige Ausstellungen brauchen Sparfüchse gutes Timing. Das Lenbachhaus am Königsplatz bietet jeden ersten Donnerstag im Monat von 18 bis 22 Uhr freien Eintritt. Hier gibt es die größte Sammlung der Kunst des Blauen Reiter weltweit zu sehen. Weit offen stehen die Türen im Haus der Kunst an jedem letzten Freitag im Monat, jeweils von 16 bis 22 Uhr. In diesem Zentrum für zeitgenössische Künste an der Prinzregentenstraße weht ein frischer Wind. Noch bis zum 3. August gastiert hier Shu Lea Cheang mit „KI$$ KI$$ – KILL KILL“.

Großes und kleines Theater

Das Schwein aus „Animal Farm“ von George Orwell, aufgeführt vom Marionettentheater Kleines Spiel. (Foto: Marionettentheater Kleines Spiel)

Studierende können sich trotz knapper Kasse im Cuvilliéstheater wie Majestäten fühlen. Märchenkönig Ludwig II. holte das goldverzierte Theater im Rokokostil 1872 eigens aus dem Dornröschenschlaf. Es gehört zum Residenztheater, das vergünstigte Karten für junges Publikum anbietet. Auszubildende, Freiwilligendienstleistende und Studierende unter 30 Jahren bekommen ihr Ticket für zehn Euro, unabhängig von der Preiskategorie. Einem Ausflug in die prunkvolle Fürstenloge steht so nichts mehr im Wege.

Ähnliche Konzepte gibt es bei vielen Münchner Theatern. So kommen bei den Münchner Kammerspielen alle unter 30-Jährigen für zehn Euro ins Theater. Bei manchen Theatern ist ein Quäntchen Glück gefragt: Hier gibt es ermäßigte Karten in der Regel nur an der Abendkasse. So kann man im Gärtnerplatztheater ab dem 16. April mit etwas Glück zum Beispiel das Musical My Fair Lady für acht Euro erleben. Theater der besonderen Art bietet das Marionettentheater Das Kleine Spiel. Wer bisher dachte, dass Marionetten nur fürs Kinder-Kasperletheater taugen, wird hier eines Besseren belehrt. Stücke wie „Animal Farm“ nach George Orwell richten sich ausschließlich an Erwachsene. Hier ziehen seit 1947 ausschließlich freiwillige Puppenspieler an den Fäden. Die Vorführungen finden üblicherweise donnerstags um 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber gern gesehen.

Musik für jeden Geschmack<strong></strong>

Wenn Bands wie „Coldplay“ oder Taylor Swift im Olympiastadion spielen, kann man ihre Musik auch auf dem Olympiaberg hören – da kann es dann allerdings dann ganz schön voll werden. (Foto: Stephan Rumpf)

Eine Karte für Taylor Swift im Olympiastadion für mehr als 100 Euro ist fürs studentische Portemonnaie schwer zu verkraften. Wohl auch deshalb war der Olympiaberg im Juli 2024 von Fans besetzt, die den Songs des US-Superstars kostenlos lauschten. Auch wenn der Olympiaberg bei schönem Wetter eine gute Option für Gratismusik ist – die volle Konzertexperience gibt es woanders. Das Bahnwärter Thiel bietet Live-Musik zwischen bunt bemalten Containern. Die kostenlosen Südbahnhofkonzerte finden jeden zweiten Mittwoch im Monat statt. Regelmäßige Poetry-Slams, Kinoabende und Hofflohmärkte runden das Programm ab. Wer sich lieber in eine Kneipe setzen mag, geht in die Glockenbachwerkstatt. Von entspanntem Blues bis Hip-Hop oder auch Treffs für angehende Musikmacher gibt es hier alles, was das Musikerherz begehrt.

Fans der musikalischen Hochkultur dürfen sich freuen: Die Münchner Philharmonie bietet allen unter 30-Jährigen für die Abo- und Kammerkonzerte sowie das Silvesterkonzert Karten zu 11 oder 14 Euro. Einmal pro Spielzeit lädt die Philharmonie zum Uni-Konzert, bei dem alle Karten ermäßigt sind. In diesem Jahr findet es am 27. Juni in der Isarphilharmonie statt.

Sport und Fitness<strong></strong>

Beim großen Fitness- und Sportprogramm der Stadt München kann jeder mitmachen, wie hier beim morgendlichen „Qi Gong vor der Arbeit“ auf der Gymnastikwiese im Luitpoldpark. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Palette an unterschiedlichen Sportarten, die beim Zentralen Hochschulsport München angeboten wird, ist groß. Sie reicht von Klettern über Fitness bis hin zu Leichtathletik und Turnen. Etwa 600 Einzelveranstaltungen gibt es jedes Semester. Beim Hochschulsport dürfen alle teilnehmen, die in München, Freising und Landshut an einer staatlichen Hochschule eingeschrieben sind. Zunächst muss man einmalig ein Basis-Ticket für zwölf Euro kaufen. Das gibt es ab dem 7. April. Vom 10. April an werden dann die Kurslisten freigeschaltet, es gilt die Regel „first come, first serve“.

Badminton, Zumba, Kickboxen und Nordic Walking: Auch das Angebot des Fitness- und Gesundheitsprogramms der Stadt München ist groß. Mitmachen dürfen alle, die Lust auf Bewegung haben. Die Einzelkarte für die Teilnahme am Sportprogramm kostet 3,20 Euro, die Streifenkarte für vier Veranstaltungen zwölf Euro. Die Tickets sind bei der Stadtinformation und an den Vorverkaufsstellen von München Ticket erhältlich.

Wer gerne wandern geht, hat in Bayern unzählige Möglichkeiten. Etwa hier bei Garmisch-Partenkirchen am Hupfleitenjoch, links ist der Gipfel der Zugspitze zu sehen. (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man in unter zwei Stunden nach Lenggries, Garmisch-Partenkirchen oder Kochel, um von dort aus in den bayerischen Voralpen wandern zu gehen. Bei einer Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein (DAV) sind Bergsteigende bei Bergunfällen bis zu 25000 Euro versichert, zudem werden zahlreiche Vergünstigungen angeboten, wie bei Hüttenübernachtungen oder in der Kletterhalle. Beim DAV München gibt es zudem mehr als 2000 Kurse und Wandertouren, an denen Mitglieder teilnehmen können. Für junge Menschen bis 25 Jahren kostet die Mitgliedschaft 60 Euro im Jahr.