Dem leerstehenden "Orangen Haus" in der Studentenstadt sieht man an, dass es in die Jahre gekommen ist.

Von Bernd Kastner

Vor knapp eineinhalb Jahren hat es gebrannt in der Studentenstadt, in Haus 13. Was genau das Feuer ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt. Bekannt ist aber, dass es im Keller ausgebrochen ist, in einer Sauna, und dass es schreckliche Folgen hatte. Im vierten Stock wurde eine Studentin auf dem Flur gefunden, sie starb an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen.

Die Studentenstadt in Freimann, die Stusta, ist die größte Studierenden-Siedlung in Deutschland. Beim Betreiber, dem Münchner Studentenwerk, muss man sich seit dem Brand verstärkt Gedanken zum Brandschutz machen. Untersuchungen weiterer Wohnheime ergaben beunruhigend klingende Ergebnisse (SZ Plus). In den zwei größten Stusta-Häusern stellten Sachverständige und die Feuerwehr teils erhebliche Mängel fest, nachzulesen in internen Unterlagen des Studentenwerks. Das größte Haus mit mehr als 600 Apartments sei nur knapp der Zwangsräumung entgangen, heißt es von der Feuerwehr. Und die bei Studierenden so beliebte Keller-Bar Potschamperl soll über viele Jahre ohne Genehmigung betrieben worden sein. "Sehr kritisch" nennt die Feuerwehr die in den niedrigen Kellerräumen festgestellten Brandschutzmängel.

Und was sagt das Studentenwerk dazu? Die Geschäftsführerin, mit kurzer Unterbrechung seit 2007 im Amt, will nicht mit der SZ sprechen. Und ihr Sprecher versucht zu beruhigen: Es habe "zu keinem Zeitpunkt" eine "erhebliche Gefahr" für die Mieter bestanden. "Das Wohl" der Bewohner stehe "jederzeit an erster Stelle". Den Brandschutz in Wohnheimen lasse man "laufend" untersuchen. Und überhaupt, als die bemängelten Häuser erbaut wurden, hätten andere Vorgaben gegolten als heute. Für die weitere Nutzung habe Bestandsschutz bestanden.

Immerhin, inzwischen ist eine mögliche Gefahr in den beiden größten Stusta-Häusern gebannt. Sie wurden leergezogen, ein Grund: Mängel beim Brandschutz. Wann die Generalsanierung beginnt, weiß noch niemand, erst recht nicht, wann die Wohnheime wieder bezogen werden können. Und so ist das Problem des Studentenwerks auch ein Problem für sehr viele Studierende, die in München auf ein bezahlbares Zimmer warten. Mehr als 1200 Wohnplätze stehen vermutlich über Jahre leer. Das ist ein Desaster für den Exzellenz-Uni-Standort München, wo Studentenwerk und Staatsregierung alles andere als exzellent agieren.

