Von Andreas Schubert

Energie wird richtig teuer: Nachdem die Strompreise zum 1. Juli aufgrund der weggefallenen EEG-Umlage um knapp 13 Prozent gesunken waren, werden sie sich zum 1. Januar 2023 mehr als verdoppeln. Das teilen die Stadtwerke München (SWM) mit.

Grund sind die extrem gestiegenen Gaspreise auf den Großhandelsmärkten, die sich auch auf die Stromkosten auswirken. Dazu kommen noch steigende Netzentgelte und in einem geringen Maße die gesetzlichen Umlagen. Da die meisten Haushalte weniger Strom als Gas benötigten, falle der absolute Anstieg in Euro aber in der Regel geringer aus als bei der Gaspreiserhöhung, so die SWM.

Laut einer Musterrechnung der SWM zahlt der Münchner Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 2500 Kilowattstunden pro Jahr künftig 139,64 Euro pro Monat, bislang sind es 62,71 Euro.

Trotz ihrer langfristig angelegten Beschaffung können die SWM nach eigenen Angaben die Preissteigerungen im Energie-Großhandel nur geringfügig abmildern. "Sollte jemand Schwierigkeiten haben, die Stromrechnung zu begleichen, bitten wir darum, sich schnellstmöglich bei uns zu melden", sagt Stefan Tauber, der Leiter des SWM-Kundenservice. Gemeinsam werde man dann eine Lösung finden, wie etwa einen Ratenplan, die Verschiebung des Zahlungstermins oder die Nutzung der verschiedenen sozialen Unterstützungsmöglichkeiten.

SWM-Chef Florian Bieberbach beteuert, man werde niemandem den Strom abstellen, der sich bei den Stadtwerken melde und sich um eine konstruktive Lösung bemühe. "Und selbstverständlich werden wir die Strompreise auch wieder senken, sobald es aufgrund der Preisentwicklung am Energiemarkt dafür den Spielraum gibt." Ebenso werde man die Strompreisbremse der Bundesregierung sofort weitergeben, wenn sie in Kraft tritt, so Bieberbach.

Um eine hohe Nachforderung bei der Jahresrechnung zu vermeiden, empfehlen die SWM, die Abschlagszahlungen heraufzusetzen. Das geht entweder online auf der Seite swm.de/abschlag, oder aber durch Abscannen des QR-Codes auf dem persönlichen Brief, den alle Kunden demnächst erhalten. Tipps zum Energiesparen und zur Energiesparberatung geben die Stadtwerke auf der Seite swm.de/energie-sparen.

Wer Informationen zu Beratungsangeboten und städtischen Hilfen sucht, findet sie auf der Internetseite der Landeshauptstadt: muenchen.de/energie.