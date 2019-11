Seit 5 Uhr am Samstagmorgen ist der Verkehr im Regional- und S-Bahnverkehr in München lahm gelegt. Grund dafür soll ein Stromausfall im Netz der Stadtwerke München sein, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Dieser lege das Stellwerk an der Donnersberger Brücke lahm. Demnach können derzeit keine Züge den Hauptbahnhof anfahren. Es seien aber keine Menschen in Zügen eingeschlossen.

Nur vereinzelt fahren Züge von Pasing bis zum Ostbahnhof. "Wir können derzeit nicht ausschließen, dass sich die Störung auch auf den S-Bahnverkehr ausweiten wird", sagte der Bahnsprecher. Wie lange Reisende mit Behinderungen rechnen müssen, ist derzeit noch unklar. Fahrgäste bekommen aktuelle Informationen auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

Die Störung wirkt sich auch auf den Fernverkehr aus. Es kann zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Einzelne ICE-Züge können bereits in München-Pasing oder statt am Hauptbahnhof in München Ost enden.

Die Feuerwehr hat bis etwa 7.30 Uhr die Bahnhöfe auf der Stammstrecke ausgeleuchtet, damit die Fahrgäste nicht im Dunkeln standen. Auch Rolltreppen und Fahrstühle sollen von dem Stromausfall betroffen sein. Ursache des Stromausfalls ist ein Feuer in einer Trafo-Station an der Donnersberger Brücke. Das Feuer in der Trafo-Station an der Donnersberger Brücke ist bereits gelöscht. Der Stromausfall dauert weiter an.