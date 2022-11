Von Catherine Hoffmann

Vor 25 Jahren begann man, die deutsche Energiebranche zu liberalisieren. Strombörsen wurden gegründet, ein transparenter Markt sollte entstehen, auf dem sich die Günstigsten durchsetzen. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus: Viele Versorger taten sich schwer mit dem Wettbewerb, verzettelten sich und boten neben Strom auch Mobilfunk und Internet an, entsorgten zudem Müll und Wasser. Synergien brachte das nicht. Zugleich ließen sich nur wenige Kundinnen und Kunden von einem Wechsel ihres Stromlieferanten überzeugen.

Verbraucherinnen und Verbrauchern war es lange Zeit schlicht egal, wer Telefon, Wasser und Strom liefert. Die Preisunterschiede zwischen den Anbietern waren unbedeutend, die Ausgaben ohnehin nicht hoch. Auch die Versuche, Strom zu emotionalisieren, ihn gelb oder grün zu färben, missglückten. Seit die Strompreise immense Sprünge machen, tun sich Billiganbieter schwer, die ihren Bedarf kurzfristig an der Börse decken. Etliche mussten bereits aufgeben, ihre Kunden waren gezwungen, in die zumeist teuren Tarife der Grundversorger zu wechseln.

In der Klemme stecken auch viele Stadtwerke, deren Sinn und Zweck es ist, Energie für ihre Bürger günstig einzukaufen - und mit einem moderaten Aufschlag weiterzuverkaufen. Doch was tun, wenn der Markt verrücktspielt? Dann bleibt oftmals nur, die hohen Einkaufspreise an die Kundschaft weiterzureichen. Und so haben auch die Münchner Stadtwerke in diesem Jahr ihre Tarife für Strom und Gas in mehreren Runden kräftig erhöht. Gerade erst haben sie angekündigt, den Strompreis zum Jahreswechsel zu verdoppeln. Und ein Ende des Anstiegs ist noch nicht in Sicht.

Was tun, wenn einen die Kosten überfordern? Die Bundesregierung versucht, der Preisexplosion mit Entlastungspaketen zu begegnen. Doch die Energiekosten steigen schneller, als sich solche Pakete schnüren lassen. Aber auch die Kundinnen und Kunden können aus eigener Kraft dem Preisauftrieb begegnen, indem sie ihren Energieverbrauch senken und sich möglichst unabhängig von Strom und Gas machen. Fragen und Antworten zur jüngsten Erhöhung der Strompreise in München lesen Sie hier (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Überlebensfähig? Wie die städtischen Krankenhäuser kämpfen Weniger Patienten, hoher Personalmangel, leere Betten: Die München Klinik mit ihren fünf Häusern fährt hohe Verluste ein. Mit einem neuen Konzept sollen nun Stationen geschlossen oder zusammengelegt werden (SZ Plus).

Nach der Messe zum Bierbaron Am "längsten Stammtisch der Stadt", in ihrem Bräuhaus im Tal, feiert die Weißbierbrauerei "G. Schneider & Sohn" ihr 150-jähriges Bestehen. Zu den Gästen zählten schon Chorherren. Selbst ein Ministerpräsident schaut zur Gratulation vorbei.

Zwölf Klimaaktivisten müssen 30 Tage in Gewahrsam Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten den Verkehr in der Münchner Innenstadt blockiert. Wenige Stunden später wiederholte ein Großteil von ihnen die Aktion am gleichen Ort.

Ich liebe euch doch alle! Er tut es wieder: Alfons Schuhbeck singt im Teatro, Stunden, nachdem er Revision gegen seine Verurteilung eingelegt hat. Manche Zuhörer rührt das zu Tränen, andere tuscheln.

Alien Disko wird abgesagt Fehlende Förderung und gestiegene Kosten: Die The Notwist-Gründer Micha und Markus Acher können ihr international besetztes Festival in diesem Jahr nicht durchführen.

Lokalpolitiker sind gegen neue Wohnungen In Haidhausen sollen durch zwei Bauprojekte deutlich mehr als 100 zusätzliche Wohnungen entstehen, einige davon als Apartments für Boardinghäuser. Doch der Bezirksausschuss lehnt das ab - er fürchtet um "das Zusammenleben im Stadtbezirk".

Toter in Neuhausen: Polizei verdoppelt Belohnung Der Tod des Kroaten Kristian Kramberger ist einer der wenigen ungelösten Fälle der Münchner Mordkommission. In diesen Tagen jährt er sich zum ersten Mal und die Polizei sucht weiter nach Hinweisen.

