28. Oktober 2018, 14:49 Uhr Polizei Mann würgt Tänzerin bis zur Bewusstlosigkeit

Während einer privaten Vorführungen im Strip-Club greift der 25-Jährige die Frau plötzlich an.

Ein 25-Jähriger hat eine Tänzerin in einem Nachtclub bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 4 Uhr in einem Strip-Club in der Ledererstraße. Eine 32-Jährige sollte zum sogenannten "Private Dance" in ein Separee im Keller des Lokals. Während der Vorführung griff der 25-jährige Mann die Tänzerin plötzlich an und würgte sie mit beiden Händen. Die Frau verlor das Bewusstsein.

Als sie wenig später wieder zu sich kam, wehrte sie sich mit Fußtritten gegen den Mann. Der 25-Jährige flüchtete, doch der Barbetreiber hielt den stark alkoholisierten Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Frau musste in einer Klinik behandelt werden.