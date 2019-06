2. Juni 2019, 18:58 Uhr Streuobstwiesen-Kahlschlag in Franken Die Unbelehrbaren sägen am eigenen Ast

Naturschützer kritisieren Trotzreaktion von Landwirten auf Regelungen, die vom Runden Tisch für Artenschutz ausgehen

"Baum fällt" vom 15. Mai über Streuobstwiesen-Rodungen als Protest gegen die Resultate der gegenwärtigen Artenschutz-Verhandlungen mit der bayerischen Staatsregierung:

Entlarvend

Dass Obstbauern in der Brutzeit einen großflächigen Kahlschlag - offenbar aus Widerwillen gegen eine naturverträglichere Wirtschaftsweise - durchführen, finde ich als ehemaliger "Wahlfranke" und jetzt regelmäßiger Urlauber in der "Fränkischen" erschreckend, aber auch entlarvend. Wer so handelt, dem ist die Natur offenbar völlig gleichgültig und der sollte für dieses Handeln auch zur Rechenschaft gezogen werden. Die sehr fortschrittliche Bayerische Verfassung macht hier im übrigen klare Vorgaben: Den kahlschlagenden Obstbauern und allen voran dem Dritten Landrat Otto Siebenhaar seien die Artikel 103 (2), 141 und 151 besonders ans Herz gelegt. Die Fällaktionen in der Brut- und Blütezeit widersprechen dem Gemeinwohl, weil sie die natürlichen Lebensgrundlagen und insbesondere die Tiere missachten und zerstören.

Diese Handlungen einzelner decken sich nach meiner Beobachtung aber grundsätzlich mit den sonstigen Folgen einer einseitig auf betriebswirtschaftliche Profitmaximierung ausgerichteten Agrarindustrie, die - unterstützt durch die chemische Industrie, CSU und Bauernverband - die natürlichen Ressourcen ausschließlich als frei verfügbare (beziehungsweise verbrauchbare) Produktionsfaktoren betrachtet. Die Folgen dieser verfehlten Landwirtschaft sind allseits bekannt: Massives Artensterben, Grundwasserverseuchung mit Nitrat, mit Glyphosat-Abbauprodukten, und so weiter, Tierquälerei und Resistenzen gegen Antibiotika durch Massentierhaltung, Klimazerstörung, et cetera. Die Folgen sind aber auch Höfesterben und immer größere Wirtschaftseinheiten, die zu einer industrialisierten Landwirtschaft gezwungen sind, um in diesem System von Fehlanreizen zu überleben.

Die Agrarpolitik der vergangenen Jahrzehnte schadet also allen, nicht nur der Natur. Umso wichtiger ist jetzt, dass künftig die Landwirte ökologisch wirtschaften, auf die natürlichen Ressourcen achten, und dass die Politik unverzüglich dafür sorgt, dass sie davon auch gut leben können. Wenn endlich eine umweltverträgliche, nachhaltige Landwirtschaft subventioniert würde anstelle von konventioneller Größe und Masse, gäbe es auch für die Obstbauern in der Fränkischen Schweiz keinen Grund zur Verunsicherung und zu Kurzschlusshandlungen wie den Fällaktionen blühender Obstbäume. Michael Schiedermeier, Oberursel

Mutwillige Zerstörung

Bei der Lektüre des Zeitungsartikels blutet Naturfreunden wie mir das Herz! Die Natur wird nicht nur geschädigt, wie üblich, durch Pestizide und Gülle, hier wurde und wird sie mutwillig zerstört. Streuobstwiesen wurden staatlich gefördert. Hoffentlich sind saftige Bußgeldzahlungen fällig. Erst neulich sprach Bundeskanzlerin Merkel von "Aufforstung". Brigitta Hirtreiter, Konzell