Von Stephan Handel

Die Rechtsanwaltskammer München arbeitet womöglich seit fast einem Jahr ohne rechtmäßig gewählten Vorstand: der Bayerische Anwaltsgerichtshof hat die Wahl 2020 für ungültig erklärt, weil ein Kandidat zu Unrecht von der Wahlliste gestrichen worden sei. Dadurch würden auch die gewählten Mitglieder aus dem Bereich des Landgerichts München I aus ihren Ämtern ausscheiden.

Die Rechtsanwaltskammer München hat rund 21 000 Mitglieder, die im Oberlandesgerichts-Bezirk München ihren Arbeitsplatz haben. Der Vorstand besteht aus 36 Mitgliedern. Diese werden anteilig aus den jeweiligen Landgerichtsbezirken gewählt. Das Gebiet des Landgerichts München I - das sind Stadt und Landkreis München - vertreten 22 Vorstände. Das Wahlverfahren ist relativ kompliziert, aber keine Münchner Erfindung, sondern so in der Bundes-Rechtsanwaltsordnung (BRAO) niedergeschrieben: Die Vorstände werden für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Nach zwei Jahren aber wird die Hälfte von ihnen neugewählt. Natürlich dürfen auch bei diesem rollierenden Verfahren bereits amtierende Mitglieder erneut antreten.

Der Ursprung des jetzigen Konflikts liegt am Starnberger See: Dort hatte die Kammer in den 1960-er Jahren ein Haus geerbt, dass für Tagungen und private Feste genutzt werden konnte, aber auch - eigener See-Zugang - als exklusiver Badeplatz für Mitglieder der Kammer. Im Lauf der Zeit allerdings war an dem mehr als hundert Jahre altem Haus erheblicher Sanierungsbedarf entstanden - und das Kammer-Präsidium befand, dass die Renovierung nicht aus Kammermitteln bestritten werden könne, schloss das Haus und suchte nach anderen Nutzungsmöglichkeiten.

Dagegen bildete sich Widerstand, der bis in den Vorstand reichte: Es gründete sich eine "Seehaus-Initiative", die das Haus für die Mitglieder erhalten möchte. Einer ihrer Wortführer war der Rechtsanwalt Stephan Kopp; er war zuletzt 2018 in den Vorstand gewählt worden. Entnervt von den Streitereien legte er 2019 sein Amt nieder, obwohl er noch bis 2022 gewählt war.

Als aber die Wahl 2020 anstand, hatte Kopp es sich anders überlegt und meldete erneut seine Kandidatur an. Drei Tage vor der Wahl aber teilte ihm der Wahlausschuss mit, dass er nicht zugelassen sei: Die BRAO sehe für den Fall eines Vorstands-Rücktritts vor, dass ein "neues" Mitglied gewählt werden müsse. In der Praxis heißt das, dass statt der elf Münchner Mitglieder zwölf in den Vorstand einziehen, gewählt in einem Wahlgang. Das Dilemma: Wäre Kopp dann regulär gewählt? Oder wäre er dann sozusagen sein eigener Ersatzmann, mithin kein neues Mitglied? "Wie du's machst, machst du's verkehrt", sagt die Kammer-Geschäftsführerin Brigitte Doppler.

Stephan Kopp klagte gegen die Entscheidung vor dem Bayerischen Anwaltsgerichtshof - und bekam Recht: Zumindest für die regulären Vorstandssitze hätte er zugelassen werden müssen. Das Gericht erkannte aber den Zwiespalt, in dem der Wahlausschuss steckte: Wie er auch entschieden hätte, wahrscheinlich hätte in jedem Fall irgendjemand die Wahl angefochten. Weil ein solcher Konflikt offensichtlich seit Bestehen der Rechtsanwaltskammern noch nicht vorgekommen ist und es deshalb auch keine Rechtsprechung dazu gibt, wurde die Berufung zum Bundesgerichtshof (BGH) zugelassen. Darüber will die Kammer, so Geschäftsführerin Doppler, entscheiden, wenn die schriftlichen Urteilsgründe vorliegen.

Ob die Beschlüsse des nun amtierenden Vorstands alle ungültig wären, wenn der BGH das erstinstanzliche Urteil bestätigen würde, ist derzeit noch völlig unklar - ebenso, wie lange eine solche Entscheidung in Karlsruhe dauern könnte. Die nächsten Wahlen zum Kammer-Vorstand finden Anfang kommenden Jahres statt.