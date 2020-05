Ein 23-Jähriger hat am Montag in Neuhausen einen 44-Jährigen mit einem Hammer und einem Brecheisen angegriffen. Der 44-Jährige rief gegen 19 Uhr den Notruf, nachdem sein ehemaliger Mitbewohner die Türe zur Wohnung in einem Mehrfamilienhauses an der Landshuter Allee eingetreten hatte. Der Angreifer schlug zunächst mit einem Brecheisen auf die Einrichtung der Wohnung ein. Danach trat er auch die Zimmertüre ein, hinter die sich der 44-Jährige verschanzt hatte. Als er mit einem Hammer auf diesen losging, verteidigte sich der Angegriffene mit einem Küchenmesser. Der 23-Jährige lies kurz von ihm ab, startete dann aber einen neuen Angriff, diesmal mit der Brechstange. Wieder verteidigte sich der Angegriffene mit dem Messer. Als die Polizei eintraf, war der Angreifer geflohen. Er konnte aber in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.