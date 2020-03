Die Erhöhung der München-Zulage für Pflegekräfte soll möglichst nicht zu hohen Kostensteigerungen für die Bewohner der städtischen Münchenstift-Altenheime führen. Einen entsprechenden Antrag reichte die SPD-Stadtratsfraktion ein. Dass die Bewohner der Heime monatlich bis zu 400 Euro mehr bezahlen sollen, sei "nicht darstellbar". Ein solches Plus gilt als möglich, wenn Münchenstift die höheren Personalkosten, die durch die Erhöhung der München-Zulage entstehen, auf die Betreuungskosten umlegt. Die Rathaus-SPD will nun andere Finanzierungs-Wege prüfen lassen - etwa die einer finanziellen Unterstützung durch die Stadt, die aber als juristisch schwierig gilt. Zudem könne man darüber nachdenken, einfach auf die in den vergangenen Jahre üblichen Überschüsse zu verzichten. Schuld an dem Dilemma sei letztlich die Ausgestaltung der Pflegeversicherung.