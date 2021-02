Von Jakob Wetzel

Wer muss am Ende für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt München seit 2015 zahlen? Im Detail wird das nun wohl ein Gericht entscheiden. Zuständig ist an sich der Freistaat, konkret die Regierung von Oberbayern. Doch die hat bislang lange nicht alles bezahlt, was ihr die Stadt in Rechnung gestellt hat. Von fast 333 Millionen Euro, die das Sozialreferat zur Erstattung angemeldet habe, seien lediglich etwa 259 Millionen erstattet worden, rechnete das Referat am Donnerstag im Alten Rathaus dem Sozialausschuss des Stadtrats vor. Die Stadträte haben die Stadt deshalb einstimmig ermächtigt, notfalls gegen die Regierung zu klagen.

Im Einzelnen geht es um unterschiedliche Beträge. Strittig ist laut Sozialreferat etwa, ob der Freistaat 6,5 Millionen Euro an Planungskosten für Unterkünfte übernehmen muss, die dann doch nicht realisiert wurden. Offen ist demnach auch, wer den Bau von Leichtbauhallen finanzieren muss oder den Unterhalt für Unterkünfte, während diese noch nicht oder nicht mehr belegt sind. In beiden Fällen geht es um einen zweistelligen Millionenbetrag. Fraglich ist zum Beispiel auch, wer die Lagerkosten für abgebaute Leichtbauhallen bezahlt, die zurzeit nicht benötigt werden.

Es könne nicht sein, dass die Stadtgesellschaft, die kurzfristig eingesprungen sei, am Ende auf den Kosten sitzen bleibe, sagte im Ausschuss Christian Köning (SPD). Es sei "unerträglich, wenn die Kommune im Regen stehen gelassen wird". Alexandra Gaßmann (CSU) verwies dagegen darauf, dass alles nach Recht und Gesetz abgerechnet werden müsse. Die Stadt habe ja auch eingesehen, dass sie manchmal über das Ziel hinausgeschossen sei. Tatsächlich haben die Stadträte am Donnerstag ihr Einverständnis erklärt, dass die Stadt bestimmte Kosten selbst trägt: etwa Kosten für Personal und Verwaltung, aber auch für die Ausstattung von Gemeinschaftsräumen oder kleinere Posten wie Toilettenpapier. Bernd Schreyer (Grüne) sagte, natürlich seien die gesetzlichen Bestimmungen entscheidend. Aber hier seien die Sätze zu niedrig. Der Freistaat müsse diese an die Realität angleichen.