Bei einem Streit zwischen drei jungen Männern in Mittersendling hat ein 21-Jähriger seine Gegner mit einem Cerankochfeldschaber angegriffen und verletzt. Die drei hätten sich am Sonntagabend in der Plinganserstraße getroffen, um einen Streit zu klären, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei ging es offenbar um Schulden von mehreren Tausend Euro, die die anderen beiden Männer von dem 21-Jährigen zurückforderten. Gegen 21.30 Uhr brach ein Streit aus - erst mit Worten, dann zückte der 21-Jährige den Cerankochfeldschaber und ritzte seinen 25 Jahre alten Gegner damit am Oberarm. Ein 30 Jahre alter Mann erlitt eine tiefe Schnittwunde am Handgelenk. Beide riefen daraufhin die Polizei, der Angreifer wartete am Tatort und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die beiden verletzten Männer mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Alle drei arbeiten der Polizei zufolge in der Reinigungsbranche. Der Cerankochfeldschaber war daher möglicherweise ein naheliegendes Tatwerkzeug.