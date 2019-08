1. August 2019, 18:27 Uhr Streit um Fahrverbote Umwelthilfe wirft Staatsregierung Rechtsbruch vor

Obwohl die Grenzwerte für Stickstoffdioxid noch immer überschritten werden, sind keine Dieselfahrverbote in München geplant

Von Dominik Hutter

Großräumige Dieselfahrverbote sind nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auch weiterhin die einzige Chance, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in einem absehbaren Zeitraum einhalten zu können. Die Organisation, die seit 2012 mehrmals in dieser Frage vor Gericht Recht bekommen hat, beharrt daher darauf, endlich den seit 2017 rechtskräftigen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Ausarbeitung eines entsprechenden Konzepts umzusetzen. Der Münchner Luftreinhalteplan, in dem weiterhin keine Fahrverbote vorkommen, sei rechtswidrig.

"Die Umwelthilfe lehnt den Plan in der vorliegenden Form als ungeeignet ab", steht in der offiziellen Stellungnahme zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans, die vom 14. Juni bis 15. Juli bei der Regierung von Oberbayern ausgelegt war. "Keine einzige der aufgeführten sogenannten Maßnahmen ist geeignet, kurzfristig eine nennenswerte Reduktion der Luftschadstoffbelastung zu erzielen." Nach Einschätzung der Umwelthilfe dient ein Luftreinhalteplan dazu, möglichst schnell die Einhaltung der Schadstofflimits zu gewährleisten. Es reiche nicht aus, sich in vielen Jahren den Vorgaben lediglich anzunähern. Mehr sei aber mit dem vom Freistaat ausgearbeiteten Maßnahmenpaket nicht drin, konstatiert DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.

Das Papier ignoriere zudem die europäische Richtlinie, bei jeder einzelnen Maßnahme zu prognostizieren, was sie überhaupt bringt. Eine bloße Hoffnung, dass sich der seit 2010 geltende Grenzwert irgendwann einhalten lasse, sei "schlicht rechtswidrig". Hauptkritikpunkt der Umwelthilfe ist aber die fortgesetzte "Missachtung von nationalem und europäischem Recht sowie rechtskräftigen Entscheidungen des höchsten bayerischen Gerichts".

Der Freistaat weigert sich seit Langem beharrlich, die Vorgaben des Verwaltungsgerichtshofs umzusetzen, obwohl er deswegen bereits mehrmals Zwangsgeld überweisen musste. Das Problem: Die fünfstellige Summe ist für eine Staatskasse leicht zu bezahlen und fließt ohnehin nur vom Umwelt- ins Innenministerium. Ob in einem nächsten Schritt eine Zwangshaft gegen die Verantwortlichen, darunter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), verhängt werden kann, soll der Europäische Gerichtshof am 3. September entscheiden. Die Frage ist juristisch knifflig, weshalb die bayerischen Verwaltungsrichter sie sicherheitshalber auf europäischer Ebene klären lassen wollen. Die Grenzwerte gelten EU-weit.

Dass in dem Maßnahmenpaket auch weiterhin keine Fahrverbote auftauchen, begründen die Behörden damit, dass sich die Situation seit 2017 geändert habe. Damals habe man aufgrund von Berechnungen davon ausgehen müssen, dass die Grenzwerte nahezu flächendeckend überschritten werden. Messungen hätten später ergeben, dass dies nicht der Fall ist. Zudem gebe es einen klaren Aufwärtstrend, die Luft sei inzwischen deutlich besser als noch 2017. Und: Modellrechnungen des Landesamts für Umwelt hätten ergeben, dass die Sperrung einzelner Straßen für Dieselfahrzeuge nichts bringe, da dann andere Straßen zusätzlich belastet würden.

Letzteres glaubt auch die Umwelthilfe, die deshalb auf zonale Fahrverbote setzt. Dass an einzelnen Messpunkten 2018 eine niedrigere Belastung festgestellt wurde als 2015 per Rechenmodell vorausgesagt, sei nicht überraschend. "Im Gegenteil wäre es ein Trauerspiel, wenn die Belastung zwischen 2015 und 2018 nicht gesunken wäre." Die Umwelthilfe vermisst zudem weitere Maßnahmen gegen Feinstaub. Dieser Grenzwert werde zwar eingehalten. Die Belastung sei aber immer noch höher als die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt.