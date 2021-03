Ein 72-jähriger Taxifahrer hat am Freitag den Fahrer eines Kleintransporters mit einem Schreckschussrevolver angeschossen, weil dieser die Einfahrt zum Taxenstand am Ostbahnhof blockiert hatte. Die beiden waren kurz vor 10 Uhr in Streit geraten und hatten sich geprügelt. Dann ging der 72-Jährige zu seinem Taxi, holte den Revolver und schoss zwei Mal auf den 28-Jährigen. Dieser musste mit Schmauchspuren im Gesicht und einer Reizung der Augen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei zeigte den 72-Jährigen an, nahm ihm die Schreckschusswaffe ab und zog seinen Waffenschein ein.