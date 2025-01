Am U-Bahnhof Innsbrucker Ring in Ramersdorf sind Montagnacht zwei Personen bei einem Streit verletzt worden. Ein 41-jähriger Mann musste nach Angaben der Polizei mit starken Reizungen im Gesicht und einer blutigen Wunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht werden; eine 33-jährige Frau klagte ebenfalls über Rötungen im Gesicht sowie Kopfschmerzen und begab sich kurze Zeit später zum Arzt.