Um einem Streit aus dem Weg zu gehen, verließen sechs Personen Samstagnacht gegen ein Uhr eine Kneipe in Neuperlach. Sie wollten in zwei Autos der Situation entkommen. Die Streitpartner aber folgten ihnen nach draußen. Mehrere Personen schlugen auf eines der Autos ein und zertrümmerten eine Seitenscheibe. Beim Rangieren fuhr der 20-jährige Fahrer über den Fuß eines der Angreifer und überrollte das Bein eines anderen. Letzterer wurde später zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

Das zweite Auto wurde von einem anderen Auto verfolgt, das ihm kurz darauf die Fahrbahn verstellte. Der Fahrer konnte entkommen, touchierte aber das fahrbare Hindernis. Die Lenker beider attackierter Autos meldeten sich bei der Polizei in Perlach, die nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.